La diputación licita por 11,5 millones el anhelado parque de bomberos de Alzira
La empresa adjudicataria tendrá año y medio para ejecutar las obras de una instalación que aspira a convertirse en una referencia en el sector de las emergencias
El Consorcio Provincial de Bomberos ha licitado por casi 11,5 millones de euros (9.490.462,15 +IVA) la construcción del nuevo parque de Alzira, una instalación que la Diputación de Valencia pretende convertir en un referente estatal con la agrupación de servicios de emergencias entre los que se incluye un helipuerto.
El nuevo parque se levantará en el polígono El Pla sobre unas parcelas cedidas por el ayuntamiento con una superficie de más de 15.000 m2, y viene a colmar una antigua aspiración de buscar un emplazamiento mejor comunicado para esta base de un servicio esencial en caso de emergencias que desde hace décadas se encuentra en el polígono del Mercat d’Abastos, un sector próximo al Xúquer que es inundable.
La empresa que gane la licitación que este jueves ha publicado el Consorcio de Bomberos tendrá 18 meses para ejecutar las obras.
La asamblea del consorcio aprobó el pasasdo 22 de diciembre el proyecto del nuevo parque de Alzira, lo que dejó expédito el camino para la licitación de las obras. Ya entonces se anunció la previsión de que la construcción comenzara en el primer semestre del año.
Las nuevas instalaciones contarán con un edificio principal, que aglutinará el hangar para camiones de bomberos, almacén y taller de mantenimiento, taquillas de intervención, mientras que la zona administrativa dispondrá de, entre otros, despachos, vestuarios o dormitorios. El parque también tendrá un edificio de tripulación, con el hangar para el helicóptero y almacenes y una zona administrativa compuesta de sala de reuniones o dormitorios.
Además, se construirá un helipuerto de emergencia, la torre de entrenamiento para las prácticas de acceso a edificios de los bomberos de siete plantas, un piscina para prácticas de buceo y con vehículos de carga de agua y una zona de aparcamiento cubierto, así como otras construcciones técnicas.
