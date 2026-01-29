La FFCV rebate al Benifaió y avala que el menor con un soplo cardíaco puede jugar

«Si el niño ha pasado las pruebas médicas deportivas y ha sido declarado apto, puede jugar». La Federación de Fútbol de la Comunitat Valenciana se pronuncia tras la negativa del CD Benifaió a restringir la participación en los partidos a un jugador de 15 años del Cadete B, a quien se le diagnosticó un soplo en el corazón en 2023. Además, la FFCV explica que no existe ningún protocolo que niegue su participación.

El menor, como informó este diario, cuenta con el «apto» para poder realizar este deporte, por lo que, durante estos casi tres años, el futbolista ha participado en todos los entrenamientos y ha sido convocado en los distintos partidos disputados hasta la fecha. Sin embargo, la situación cambió en octubre del año pasado, cuando la madre decidió retirar al menor de un entrenamiento al considerar que «estaba realizando un sobreesfuerzo innecesario después de más de hora y media de trabajo técnico».

El club fue consciente de este problema cardíaco en el momento en el que la madre les informó por Whatsapp, que «no iba a ir al próximo entrenamiento porque debía ir a hacerse un electrocardiograma» y añadía que «el médico le había pedido varios días de reposo tras el sobreesfuerzo». La afectada, por su parte, niega que el menor se sometiera a ninguna prueba médica e insiste en que se trata de «una variación cardiológica que está controlada».

El entrenador, y como explican desde el club, trasladó la situación vivida en el entrenamiento a la directiva, que constató que el menor sufre un soplo cardíaco detectado en la última prueba realizada y, por lo tanto, decidió activar los protocolos de prevención pautados, en sus palabras, por la Federación de Fútbol de la Comunitat Valenciana. Sin embargo, desde la FFCV insisten en que «no existe ningún protocolo de prevención que determine si un jugador puede jugar o no los partidos».

La federación señala que cada dos años los menores deben someterse a las pruebas pautadas por la mutualidad de los futbolistas, que consisten en un reconocimiento médico obligatorio cada dos temporadas -o cuando el jugador se incorpora por primera vez al club- para verificar la aptitud física con el objetivo de prevenir riesgos cardíacos. En el caso de que obtengan el certificado de aptitud, en palabras de la federación, «se les realiza la ficha y ya pueden jugar». El menor de 15 años, como pudo comprobar este diario, dispone de este certificado.

Alternativas

Para que el menor pueda volver a jugar, la directiva del CD Benifaió solicita a la familia un nuevo informe médico que demuestre que el menor puede seguir jugando o, por otra parte, les ofrece la posibilidad de firmar un documento en el que autorice a su hijo a jugar los partidos bajo su responsabilidad. En este caso, la FFCV comprende «el temor» del club y respeta su decisión, pero señalan que «no se pueden amparar en el protocolo o a la situación médica porque ha pasado las pruebas y es apto». Añaden: «Es una decisión privada, pero por parte de la FFCV el niño podría jugar perfectamente». Por ello, afirman que si la familia les formulase la petición, la federación debería alertar al club de que «el niño tiene que jugar porque, además, los partidos sí que dependen de la federación y es apto».

El club, por su parte, reafirma que «se ha actuado con prudencia y carácter preventivo, priorizando la seguridad y el bienestar del menor». Recuerdan que la directiva adoptó «una medida preventiva: permitir la asistencia a entrenamientos en un entorno controlado y no autorizar la participación en partidos oficiales hasta disponer de confirmación médica actualizada».

Recalcan que este tipo de situaciones relacionadas con la salud de un menor «deben resolverse con serenidad, documentación médica actualizada y diálogo». «El CD Benifaió reitera su compromiso con la seguridad y bienestar de los jugadores», concluyen en un comunicado.