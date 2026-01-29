Kiko Rocher sitúa a Cullera en la élite emergente de la cocina española con su tercer puesto en Madrid Fusión

Cullera vuelve a sonar en el mapa gastronómico nacional. El joven chef Kiko Rocher, al frente del restaurante Terra, ha logrado el tercer puesto en el prestigioso premio Cocinero Revelación 2026 de Madrid Fusión, uno de los reconocimientos más relevantes para los talentos emergentes de la cocina española. Un logro que confirma la proyección de este cocinero de la Ribera Baixa y sitúa a la localidad costera como uno de los focos culinarios con mayor futuro del panorama valenciano.

Kiko Rocher y Loli Sambal. / Levante-EMV

Rocher compartió reconocimiento en el podio junto a su compañera de proyecto, Loli Sambal, responsable de la parte dulce y de panadería del restaurante, en un certamen que distingue propuestas con identidad, técnica y discurso propio. Este tercer puesto supone un espaldarazo de enorme peso para un establecimiento que apenas lleva unos años de trayectoria y que ya se codea con nombres consolidados de la nueva cocina española.

Raíces de familia y mirada contemporánea

La historia culinaria de Kiko Rocher comienza mucho antes de Terra. Procede de una familia vinculada a la restauración en la Ribera, donde la cultura del arroz y la cocina tradicional forman parte del día a día. Criado entre fogones, ha sabido transformar ese legado en un discurso propio, donde la memoria gastronómica valenciana se combina con técnicas de alta cocina aprendidas en su formación profesional.

Su propuesta parte de una idea clara: cocina de territorio, producto de proximidad y respeto por las recetas de siempre, pero con una ejecución actual. En Terra conviven elaboraciones ligadas a la tradición valenciana —caldos, guisos marineros, recetas de huerta o arroces— con presentaciones depuradas y un tratamiento técnico que eleva el recetario popular sin desvirtuarlo.

Ubicado en Cullera, Terra se ha convertido en poco tiempo en uno de los restaurantes más comentados de la zona por su apuesta por el producto local, especialmente el procedente del entorno marítimo y agrícola cercano. La proximidad a la lonja y la estacionalidad marcan una carta que cambia con frecuencia y que busca reflejar el paisaje gastronómico de la Ribera y la costa valenciana.

El trabajo conjunto de Rocher en cocina salada y Sambal en repostería ha sido una de las claves del reconocimiento en Madrid Fusión, donde el jurado valora no solo el plato, sino el concepto global del proyecto, la coherencia y la proyección del equipo. El resultado consolida a Terra como una de las casas a seguir dentro de la nueva generación de restaurantes valencianos.

Proyección para Cullera

El tercer puesto en el escenario de Madrid Fusión no solo es un logro personal. Supone también una proyección para Cullera como destino gastronómico más allá de su tradicional atractivo turístico, reforzando la idea de que la Comunitat Valenciana continúa aportando nombres jóvenes que reinterpretan su herencia culinaria con solvencia y personalidad.

Para Kiko Rocher, el reconocimiento "llega en un momento de consolidación, pero también de crecimiento. Con una cocina que mira al pasado sin perder de vista el futuro", Terra se confirma como uno de los proyectos que mejor representan el relevo generacional de la gastronomía valenciana.