L’Alcúdia inaugurará en breve el segundo refugio comarcal de animales

El presidente del Consorcio de la Ribera, Toni Barea; la presidenta de la Mancomunidad de la Ribera Alta, Paqui Momparler Orta; y una delegación del Ayuntamiento de l’Alcúdia encabezada por la alcaldesa, Àngels Boix Combres, han visitado el nuevo Centro de Acogida de Animales de l’Alcúdia. Con un presupuesto de cerca de 1,3 millones de euros, el recinto ultima su preparación y próximamente abrirá sus puertas.

El Centro de Acogida de Animales es una iniciativa del Consorcio de la Ribera y las mancomunidades de la Ribera Alta, la Ribera Baixa y la Safor, que presta servicio a municipios de las tres comarcas. Las instalaciones de l’Alcúdia se sumarán a otro centro de similares características ubicado en la localidad de Tavernes de la Valldigna, en funcionamiento desde su inauguración en el mes de octubre.

Este proyecto tiene como objetivo contribuir a atender todas las necesidades sanitarias y humanitarias de recogida de animales abandonados o extraviados en el ámbito de los municipios que engloba, además de educar y fomentar la concienciación de la sociedad sobre el cuidado, respeto y tenencia responsable. Los animales son rescatados por el personal del centro cuando reciben aviso de su presencia en la vía pública y son trasladados a las instalaciones, donde reciben los cuidados que necesitan. La idea es que su estancia sea temporal y fomentar su adopción.

El centro tendrá capacidad para acoger a más de cien perros y más de cien gatos. Los animales disponen de módulos adaptados a sus necesidades y de patios comunes. Además, hay un espacio para otros animales, una sala de consulta veterinaria y áreas destinadas a la formación, reuniones y visitas. La parcela donde se ha construido tiene una superficie de 4.053,22 m².

Toni Barea califica la iniciativa de éxito. “Es un proyecto público para el bienestar animal, donde los animales abandonados, los perros y los gatos, podrán estar en condiciones óptimas”, valora el presidente del Consorcio de la Ribera.

Por su parte, Paqui Momparler Orta ha explicado que los centros de Tavernes de la Valldigna y l’Alcúdia se basan en tres ideas. “La Ley de Bienestar Animal, avanzando hacia un modelo más ético y responsable; una eficacia y cooperación entre los municipios, porque compartimos recursos garantizando un mejor servicio; y el impacto social, educativo y de salud pública que tiene, fomentando la adopción y la tenencia responsable”, como ha destacado la presidenta de la Mancomunitat de la Ribera Alta.