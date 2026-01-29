Ozuna, Kapo y Ovy On The Drums se suman al quinto aniversario del Zevra de Cullera

Zevra Festival ha revelado por sorpresa el segundo gran avance de cartel de su 5ª aniversario, que se celebrará en la playa de Cullera del 24 al 27 de julio de 2026. Con esta nueva tanda de nombres, el festival valenciano inyecta talento latino a su cartel con la presencia de estrellas como Ozuna, Kapo y Ovy On The Drums; y también protagonistas españoles como La Pantera, Efecto Pasillo, Samuraï, Camin, Mar Lucas y Ginesta.

Ozuna y su reggaeton acaramelado

Nacido como Juan Carlos Ozuna (San Juan de Puerto Rico, 1992) es uno de los artistas latinos más influyentes de la última década. Sus fans adoran su acaramelada voz y sus emotivas letras sobre desamor y superación personal. Ozuna irrumpió en escena con su álbum Odisea (2017), un proyecto que incluyó éxitos como ‘Síguelo Bailando’ y ‘El Farsante’, y que le valió sus primeros números uno en Billboard. Tras los discos Aura (2018), Nibiru (2019), ENOC (2020), Ozutochi (2022) y Cosmo (2023), en 2025 Ozuna lanzó ‘Stendhal’, un álbum junto al artista Beéle que combina reggaetón con afrobeat y ritmos caribeños. Ozuna ha triunfado los escenarios más exigentes del planeta, desde el Staples Center en Los Ángeles al Madison Square Garden de NY.

Kapo: el colombiano que rompe

Nacido como Juan David Loaiza (Antioquia, Colombia, 1997) es uno de los artistas colombianos con mayor proyección internacional en la música urbana actual. Desde sus primeros pasos en la escena afrobeat y reggaeton, Kapo ha destacado por su estilo fresco y sus letras afiladas. Escribió su primera canción a los 13 años y, tras mudarse a Bogotá a los 16, inició su camino artístico participando en un reality show televisivo. Apareció en el radar del gran público con singles como ‘Ohnana’ y ‘Uwaie’. En 2025, temas como ‘X ti’ (con Feid) se convirtieron en himnos de las listas europeas, y ha colaborado con figuras como Manuel Turizo, Danny Ocean, Maluma y Nicky Jam. Ha sido telonero de Karol G en el Santiago Bernabéu de Madrid y de Maluma en Valencia.

Ovy On The Drums, el productor de Karol G

Nacido como Daniel Echavarría (Medellín, 1991) y crecido en la emblemática Comuna 13, es uno de los productores más respetados y galardonados de la música latina actual. Ha producido canciones icónicas como ‘Tusa’ (Karol G & Nicki Minaj), ‘Bichota’, ‘Mamiii’, y también ha aportado en trabajos destacados de artistas como Anuel AA, Sebastián Yatra, Quevedo y Mora. Su trabajo en el álbum ‘Mañana será bonito’ (2023), de Karol G, le valió un Latin Grammy y un Grammy, confirmando su estatus como gurú del sonido urbano moderno.

Los tres compartirán cartel en Cullera con Anuel AA, Nicky Jam, Chanel y con otros artistas como JC Reyes, Saiko, Juan Magán, Omar Montes, La La Love You o Iñigo Quintero. El festival espera reunir a más de 150.000 personas a lo largo de 3 días de música y las entradas están a la venta en la web oficial.