La reconstrucción del dique de l’Estany inicia la anhelada regeneración del litoral sur de Cullera

Los últimos temporales han puesto de manifiesto la urgencia de acometer obras de regeneración de playas para proteger el litoral. La presencia de maquinaria desde hace unos días en las playas del Marenyet, Brosquil y l'Estany, el litoral sur de Cullera, alertaba a los vecinos de que los trabajos estaban a punto de arrancar. Finalmente los trabajos se iniciarán mañana con la reconstrucción del dique de l'Estany, según han comunicado los responsables de la Demarcación de Costas en Valencia y técnicos de la empresa adjudicataria en una reunión mantenida con los residentes del litoral sur de Cullera.

"Somos afortunados", reconocían desde la asociación de vecinos l'Estany-Marenyet minutos después del encuentro. El Ministerio para la Transición Ecológica prevé que los trabajos, que cuentan con una inversión de 22 millones de euros y buscan recuperar la imagen que tenía en 1950 con tramos de entre 50 y 60 metros de arena, concluyan antes del 30 de junio. La regeneración se complementará con tres espigones rectos, que tendrán una longitud de 195, 280 y 222 metros y hasta cinco metros de profundidad.

Los residentes llevan tiempo alertando de la necesidad de que se acometan estas obras para evitar que futuros temporales comporten consecuencias más graves en sus viviendas. "El mar ya ha estado bastante cerca de nuestras casas en los últimos temporales. Aunque no ha hecho daño, teníamos miedo de que el mar pudiera terminar afectando a nuestras viviendas", reconocían.

Colocación de maquinaria para iniciar la regeneración del litoral sur. / Levante-EMV

La obra se ejecutará en tres fases. La primera de ellas, y que tendrá un duración de tres semanas, se centrará en la reconstrucción del dique de l'Estany. Según los presentes en la reunión, "en un primer momento querían volver a construirlo, pero han decidido que era mejor reformarlo".

De forma paralela, los técnicos actuarán sobre los espigones. Primero se procederá al desmontaje de los diques actuales, dispuestos de forma perpendicular a la costa, y de manera simultánea comenzará la ejecución de los nuevos espigones. Se prevé que esta fase se demore hasta abril y, a partir de ese momento, se realizará el vertido de cerca de un millón de metros cúbicos de arena. Como explicaron los técnicos, y para minimizar las molestias entre los vecinos, la arena se transportará en barco y posteriormente se depositará en la playa con maquinaria pesada.

Posteriormente, se desmontará la escollera paralela a la costa para completar los espigones definitivos y, de manera simultánea, se desarrollarán los trabajos de regeneración de las plantaciones y recuperación ambiental del entorno.

Los vecinos agradecen estos trabajos que ponen solución a una demanda histórica. "Es un proyecto muy complejo y una reivindicación de hace muchos años, pero era necesario para proteger a las casas", explicaban. Añadían: "Si no se hacía ahora, no se iba a hacer nunca".

La actuación, que se enmarca en un proyecto más amplio que también permitirá recuperar otros siete kilómetros de playas en Sueca (el Pou, el Perelló y Les Palmerers), Sagunt y Canet d’en Berenguer, busca recuperar casi tres kilómetros de costa y dar respuesta a una degradación acumulada durante décadas. La arena se extraerá de un yacimiento submarino situado a 10 km de la costa de Cullera.