Sueca convoca los premios literarios Joan Fuster en las modalidades de narrativa, poesía, teatro y ensayo

El Espai Joan Fuster de Sueca ha acogido la presentación de la XLII edición dels Premis Literaris Joan Fuster, en las categorías de narrativa, poesía y teatro; y el IV Premi Literari d'Assaig Joan Fuster, convocados por el instituto de Secundaria que también lleva el nombre del escritor. Precisamente, la categoría de ensayo, la última en incorporarse al listado de galardones, ofrece la oportunidad de participar al alumnado de todos los centros educativos valencianos que curse 4º de la ESO, Bachillerato y Ciclos Formativos, y cuenta con el patrocinio del Ayuntamiento de Sueca, a través de la concejalía de Cultura; mientras que el resto de categorías (narrativa, poesía y teatro) están patrocinadas por la AMPA del instituto Joan Fuster. La novedad de esta edición consistirá en una mayor implicación del profesorado en el procedimiento de presentaciones de los ensayos de todos los centros educativos valencianos, ya que, este año, no será el alumnado quien presente los trabajos, como en ediciones anteriores, sino que lo harán sus profesores y profesoras, “queremos que el profesorado se implique aún un poco más a la hora de orientar sobre la forma de construir un texto ensayístico, así como de revisarlo”, explica Josep Lluís Ribes, jefe del departamento de Valenciano del IES.

El acto de presentación de esta nueva edición de los premios ha contado con la presencia de la concejal de Cultura, Mercé Sorrentino; la directora del IES Joan Fuster, Laura Mompó; la presidenta de la AMPA, María Isona; el jefe de departamento de Valenciano, Josep Lluís Ribes; y un gran número de alumnos y alumnas del centro. “Este año se celebra ya la 42 edición; afortunadamente, una larga vida para estos premios. Y cada vez van a más en cuanto a participación y a calidad de los trabajos presentados”, ha señalado la concejal de Cultura, Mercé Sorrentino, quien ha querido remarcar también la convocatoria de la cuarta edición del premio de ensayo, patrocinado por el ayuntamiento quien, a su vez, de manera bienal, edita una publicación con todos los trabajos presentados.

La concejal ha mostrado también su satisfacción porque se brinde la oportunidad de participar a estudiantes de otros centros, “lo que posibilita que conozcan mejor nuestro patrimonio cultural. La convocatoria de estos premios impulsa, además, su creatividad literaria, el uso del valenciano y se da a conocer la figura de Joan Fuster. Son unos galardones muy importantes y el ayuntamiento, como no podía ser de otra forma, debe apoyar siempre este tipo de actividades”. Por último, Sorrentino ha tenido palabras de agradecimiento para el profesorado y la AMPA del IES Joan Fuster, las familias del alumnado, el Espai Joan Fuster, la Academia Valenciana de la Llengua, la Càtedra Joan Fuster y Escola Valenciana, “por contribuir a hacer posible una edición más”.

"I callar és dir que sí"

Por su parte, Josep Lluís Ribes ha explicado que el aforismo de Fuster elegido en esta edición ha sido ‘I callar és dir que sí’, “porque desde el centro entendemos que se ha de trabajar para no caer en el conformismo y tirar siempre hacia adelante”. El aforismo ilustra, además, los carteles que se han presentado para anunciar la próxima convocatoria de los premios y el día en que se realizará la entrega, el 24 de abril. Ribes ha anunciado también que los días previos, 21, 22 y 23 de abril, el instituto celebrará la Setmana del Llibre, con una feria de intercambio ‘libro por libro’ y otra serie de actividades con el alumnado, “para visibilizar la importancia de la lectura”, afirma Ribes.

Noticias relacionadas

Al finalizarla presentación de la nueva convocatoria de los premios, se ha procedido a la entrega de los premios a los ganadores del concurso de carteles diseñados para esta edición. En esta ocasión, han sido Félix Martínez, Clàudia Ventura y Aitana Heredia.