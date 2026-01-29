El único concejal de Vox en Benifaió pasa al grupo de no adscritos: «No me representan»

El concejal y portavo de Vox en Benifaió, Salvador García Navarro, ha formalizado su paso al grupo de no adscritos después de asumir la portavocía de la formación en el pleno de noviembre. La decisión de García ha comportado qeu la formación de ultraderecha se quede sin representación en el consistorio.

García tomó posesión como edil el pasado mes de noviembre en sustitución del anterior portavoz y número 1 de Vox en Benifaió, Gustavo Lobato, por lo que su renuncia se produce solo dos meses después de acceder al cargo. El concejal ha explicado que la decisión se debe tanto a las discrepancias con el anterior líder local como a las diferencias con los ideales del partido. De hecho, el concejal abandonó la agrupación voxista en julio de 2024. "No me gustaba la forma de trabajar que tenía el portavoz, ya que sus intervenciones en los plenos no eran correctas", explica. Añade que "solo hacía falta escuchar escuchar sus participaciones en los plenos para echarse las manos en la cabeza".

La formación le ofreció ser cabeza de lista para las elecciones de 2023, pero declinó la oferta por motivos profesionales, por lo que estaba como número 2. Tras la renuncia de Lobato, el concejal dudó si formar parte de la corporación municipal. En sus palabras, "no iba a coger el acta, pero la gente me animó a pasar al grupo de no adscritos". Por ello, García tomó posesión en el plendo de noviembre, pero presentó su renuncia como portavoz de Vox y anunció su decisión de pasar a formar parte del grupo de no adscritos.

El concejal reitera su decisión de "apartarse de Vox". "No me representan. De la ejecutiva de Vox no se ha puesto nadie en contacto conmigo, pot lo que ahí se ve el interés. Me desvinculo de ellos", afirma. García reconoce que su intención como edil es "sumar y ayudar al pueblo sean las siglas que sean", por lo que, como él mismo explica, "votaré lo que sea beneficioso para el pueblo".

En cuanto a las próximas elecciones, insiste en que "todavía queda tiempo". "No sé qué pasará en las próximas elecciones, pero con Vox no iré porque no me representa". "Tengo una relación de cordialidad con todos los partidos y estoy dispuesto a ayudar", concluye.

Otros casos

Benifaió no es el único municipio en el que Vox ha perdido a alguno de sus concejales en esta legislatura. La agrupación voxista ya tuvo algunas discrepancias en Carcaixent. Como informó este diario, Vox recuperaba en mayo un escaño tras la renuncia del concejal no adscrito Raúl Tormos, que previamente había formado parte de la formación de ultraderecha.

Roser Moreno, que figuraba como la cuarta de la lista, tomó posesión en mayo como edil de la corporación tras las renuncias de Adrián Francisco Pardo y Raúl Tormos Salom durante estos dos años de legislatura. La formación señalaba que ambos ceses estaban relacionados con "motivos laborales o de salud". Sin embargo, Tormos tomó posesión en el pleno de julio de 2024 e, inmediatamente, pasó al grupo de no adscritos, en el que estuvo durante casi ocho meses.

Fuentes consultadas reconocían a este diario que se habían producido discrepancias entre el propio portavoz, Francisco Javier Rosario, y el concejal no adscrito, aunqe el propio Rosario manifestaba que "se trata de otros motivos personales". Sin embargo, el portavoz realizó algunos comentarios en torno al concejal no adscrito, tanto en los plenos como en sus propias redes sociales. Entre otros, Rosario calificaba en el pleno de octubre a Tormos como "tránsfuga" e, indicaba, que "es conocido entre todos por haber traicionado a sus votantes, renunciando a ser concejal por Vox para pasar a concejal no adscrito". En sus redes sociales, añadía que "con su voto ha pasado a defender las mismas posturas progresistas de Compromis, PSPV y Populars de Carcaixent".