Vox se queda sin representación municipal en Benifaió

El concejal y portavox de Vox en Benifaió, Salvador García Navarro, ha formalizado su paso al grupo de no adscritos, por lo que la formación de ultraderecha se queda sin representación en el consistorio.

García tomó posesión como edil el pasado mes de noviembre en sustitución del portavoz Gustavo Lobato, por lo que la decisión se produce solo dos meses después de acceder al cargo.

Benifaió no es el único municipio en el que Vox pierde a alguno de sus concejales. La agrupación voxista ya tuvo algunas discrepancias en Carcaixent. Como informó este diario, Vox recuperaba en mayor un escaño tras la renuncia del concejal no adscrito Raúl Tormos.

Otros casos

Roser Moreno, que figuraba como la cuarta de la lista, tomó posesión como edil de la corporación tras las renuncias de Adrián Francisco Pardo y Raúl Tormos Salom durante estos dos años de legislatura. La formación señalaba que ambos ceses estaban relacionados con "motivos laborales o de salud". Sin embargo, Tormos tomó posesión en el pleno de julio de 2024 e, inmediatamente, pasó al grupo de no adscritos, en el que estuvo durante casi ocho meses.

Fuentes consultadas reconocían a este diario que se habían producido discrepancias entre el propio portavoz, Francisco Javier Rosario, y el concejal no adscrito, aunqe el propio Rosario manifestaba que "se trata de otros motivos personales". Sin embargo, el portavoz realizó algunos comentarios en torno al concejal no adscrito, tanto en los plenos como en sus propias redes sociales.

A modo de ejemplo, Rosario calificaba en el pleno de octubre a Tormos como "tránsfuga". Durante su intervención, indicaba que el edil no adscrito y exvocal de la anterior gestora de la Asociación de Caza de Carcaixent es "conocido entre todos por haber traicionado a sus votantes, renunciando a ser concejal por VOX para pasar a concejal no adscrito". En sus redes sociales, añadía que "con su voto ha pasado a defender las mismas posturas progresistas de Compromis, PSPV y Populars de Carcaixent". Insistía: "Ya sabe todo el municipio quién es. Con su voto en contra renunció a percibir los 3000 euros de subvención para la Asociación de Caza y disponer de mayor vigilancia en el Realenc", añadía durante su intervención en el pleno. El tono de Rosario se elevó, por lo que la alcaldesa del municipio, Carolina Almiñana, le llegó a pedir que "guardara el tono y el volumen" e, incluso, llegó a pedirle que se mantuviera en silencio.

Rosario, en otra de sus publicaciones, indicaba que Tormos "no estaba preparado para ejercer un cargo como este ni tiene un verdadero interés en defender a su pueblo". "No sólo traicionaste a Vox y a tus principios, sino también a la asociación que un día fue tu pasión", afirmaba.