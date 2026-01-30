Alberic dedicará el año a divulgar el legado de su diputado en las Cortes de Cádiz, Antonio Lloret
El ayuntamiento programará actividades para reivindicar la obra y el trabajo de uno de los referentes de la cultura local
El Ayuntamiento de Alberic acordó el jueves por unanimidad declarar el año como 2026 como «Any Cutural d’Antonio Lloret», para reconocer el legado de una figura que la corporación considera «clave» en el ámbito de la creación literaria, la divulgación cultural y el compromiso con la lengua y la identidad valencianas. Lloret (1754-1820), abogado de profesión, fue uno de los diputados valencianos que en 1812 participaron en las Cortes de Cádiz que elaboraron la Constitución conocida popularmente como «la Pepa» ya que se promulgó el 19 de marzo.
La corporación municipal asumió la propuesta elevada por el Consell Assessor Cultural de Alberic y ahora se dispone a elaborar una programación de actividades culturales, educativas y divulgativas para dar a conocer la figura de Lloret.
Según la resolución aprobada por el pleno, l'"Any Cultural d'Antonio Lloret" se concibe como una iniciativa de carácter cultural e institucional destinada a reivindicar la figura, obra y el legado de uno de los referentes más destacados de la cultura local y valenciana, así como fomentar el conocimiento, la difusión y la proyección del patrimonio literario, histórico y cultura del municipio.
El ayuntamiento destaca que Antonio Lloret fue una figura clave en la creación literaria, la divulgación cultural y el compromiso con la lengua y la identidad valenciana, con una trayectoria que ha dejado una huella significativa más allá del ámbito local.
Lloret fue diputado por la provincia de Valencia en las Cortes Generales y Extraordinarias (1810-1813) en las que formó parte de tres comisiones:Supresión de Empleos, Poderes y Examen de Memoriales y actuó en nueve ocasiones, destacando en los debates sobre la organización de las provincias, plan de Hacienda, señoríos, agricultura... Le correspondió la iniciativa legal para lograr la extinción del régimen señorial. Pidió la abolición de los señoríos valencianos.
