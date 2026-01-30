Alzira iluminará sus murallas en apoyo a las personas migrantes y refugiadas

Taula per la Convivència d'Alzira y el ayuntamiento de la ciudad colaboran este año con Amnistía Internacional, el Institut d’Educació Secundària Marratxí, el Consell de Mallorca, el Fons Mallorquí de Cooperació y el Institut Ramon Muntaner en la décima edición de la iniciativa “Encesa de Torres, Talaies i Talaiots”, que busca visibilizar la situación de las personas migrantes y refugiadas que se enfrentan a viajes peligrosos en busca de un lugar seguro.

La acción consistirá en iluminar simultáneamente alrededor de 180 torres, talaies, talaiots y otros monumentos patrimoniales en localidades de Baleares, Cataluña, Comunidad Valenciana, Murcia y Andalucía. En Alzira, el acto tendrá lugar a las 13:00 horas en las Murallas de la Plaza Trenta de Desembre.

Según la Organización Internacional de las Migraciones (OIM), al menos 2.186 personas perdieron la vida o desaparecieron en el Mediterráneo en 2025, aunque desde la organización Caminando Fronteras elevan la cifra a 3.090 muertes en rutas hacia España. Ante estos datos, el manifiesto de la acción subraya: “Estamos aquí porque ninguna persona es ilegal. Encender es nuestra manera de mostrar apoyo a la vida, la justicia y la acogida”.

El Mediterráneo se reivindica como “cuna de culturas, lenguas y caminos compartidos”, y los organizadores recuerdan que toda acción solidaria es un acto de humanidad frente a los discursos de odio, prejuicio y discriminación que buscan dividir a la sociedad. Encender torres y monumentos, según el manifiesto, es también una forma de proyectar un futuro en el que el Mediterráneo vuelva a ser un hogar compartido y la diferencia no genere miedo.

La iniciativa surgió en 2016 a partir del profesorado del IES Marratxí y la Societat Balear de Matemàtiques SBM-XEIX para recrear la comunicación visual entre torres con motivo del IV centenario de la muerte de Joan Baptista Binimelis. Desde entonces, la acción se ha consolidado como un acto solidario impulsado por instituciones educativas, organizaciones de derechos humanos y organismos públicos en toda España.

Amnistía Internacional, por su parte, recuerda la necesidad de abrir rutas legales y seguras, garantizar procesos de asilo justos y dignos, combatir la criminalización de activistas y rescates, y promover un relato público basado en la dignidad y los derechos de las personas migrantes y refugiadas.

Con esta iniciativa, las torres, talaies y talaiots se convierten en “focos de acogida” que iluminan el camino hacia una sociedad más justa y solidaria.