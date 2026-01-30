Dos bandas castellanomanchegas disputarán el certamen nacional "Ciutat de Cullera"

Las bandas de la Asociación Musical de Daimiel y la Filarmónica Beethoven de Campo de Criptana serán las dos formaciones que participarán en la 78 edición del Certamen Nacional de Bandas de Música ‘Ciutat de Cullera’, que tendrá lugar el domingo 12 de abril en al Auditorio Municipal, durante las Fiestas Mayores del municipio.

Las dos formaciones, que llegan a Cullera con una sólida trayectoria y un alto nivel artístico, competirán por alzarse con el triunfo, que comporta un premio en metálico de 10.000 euros al primer clasificado, al que se suma un premio de 2.000 euros al mejor desfile. Asimismo, el concurso reconoce la participación de cada banda con una subvención de 6.000 euros, contribuyendo así al impulso y la promoción de la música bandística.

El certamen se celebrará a lo largo de todo el día y cada actuación estará precedida por el desfile de las bandas participantes por las calles del municipio.

Sobre el escenario, para iniciar la audición, cada banda interpretará un pasodoble u obra de presentación que no será puntuada, seguida de la obra obligatoria que en esta edición es «El mirall de la joventut» de Saül Gómez Soler, para finalizar con una obra de libre elección.

El Certamen de Bandas de Música ‘Ciutat de Cullera’ está considerado el más antiguo de carácter nacional en España, con más de siete décadas promoviendo y difundiendo la música bandística como parte del patrimonio cultural.

Banda Municipal de Música de Daimiel

Este año se conmemora el 150 aniversario de la Banda de Música de Daimiel, fundada en 1876 por acuerdo municipal con el objetivo de dar respuesta a las necesidades musicales del municipio y acompañar la vida social, cultural y religiosa de la localidad. Desde entonces, la banda ha mantenido una actividad ininterrumpida durante siglo y medio.

La banda está integrada actualmente por 98 músicas y músicos de todas las edades dirigidos desde 2001 por Pedro Francisco Sánchez-Valdepeñas Pozo, bajo cuyo mandato la banda ha reforzado su proyección artística, educativa y exterior.

A lo largo de su trayectoria, la Banda ha participado en numerosos certámenes bandísticos de ámbito regional y nacional, entre los que destaca la obtención del Segundo Premio en el II Certamen Regional de Bandas de Música “Villa de Mota del Cuervo”, así como su participación en una actuación en Disneyland París, en julio de 2019, ante más de 70.000 espectadores.

Filarmónica Beethoven de Campo de Criptana

La banda se funda durante la década de 1850-1860 y ha permanecido en activo ininterrumpidamente hasta nuestros días. Su historial pedagógico y motivador tiene sus frutos en la gran cantidad de músicos y profesionales que actualmente desarrollan su labor pedagógica, interpretativa y creativa en diferentes conservatorios, escuelas y orquestas.

En diciembre de 2025, el director soriano Carlos Garcés Fuentealba asumió la dirección de la centenaria agrupación, tomando el relevo de Juan José Fernández, bajo cuya batuta la banda obtuvo el segundo premio en el Certamen “Ciutat de Cullera” de la pasada edición. En la actualidad, la formación cuenta con una plantilla de 180 componentes.

A lo largo de sus 175 años de trayectoria, la Filarmónica Beethoven ha cosechado numerosos premios y reconocimientos, entre los que destaca el Primer Premio con Mención de Honor en el V Certamen Regional de Bandas de Música “Vila de Mota del Cuervo”, o la participación en el 19.º Congreso de la WASBE (World Association for Symphonic Bands and Ensembles), celebrado en la ciudad de Praga, reafirmando así su proyección internacional.