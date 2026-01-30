La diputación destina más de 55.000 € a la identificación de las víctimas del franquismo en Alzira

La Diputació de València, a través del área de Memoria Democrática, ha consignado en el presupuesto de 2026 un total de 55.870,90 euros para culminar el proyecto de intervención forense e identificación genética de los restos de las víctimas de la Guerra Civil y la dictadura franquista exhumados del mausoleo del cementerio de Alzira, desarrollado junto a la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica Fossar d’Alzira.

Trabajos de identificación de restos realizados en la Universidad Autónoma de Madrid. / J. Bermúdez

La vicepresidenta primera de la Diputación y diputada de Memoria Democrática, Natàlia Enguix, ha subrayado que esta nueva aportación económica “permitirá completar una actuación iniciada en 2025 y que es esencial para garantizar la dignidad de las víctimas, avanzar en su identificación y ofrecer respuestas a las familias después de décadas de silencio”. Asimismo, la diputada ha añadido que “la memoria democrática no es una cuestión del pasado, es una responsabilidad del presente. Por eso, desde la diputación mantenemos nuestra implicación con proyectos rigurosos, con base científica y orientados a la reparación moral y democrática”, afirmaba.

El proyecto cuenta con una financiación total de 184.416,10 euros, aprobada por la Junta de Gobierno en septiembre de 2025 como subvención directa. De esa cantidad, 128.545,20 euros se abonaron en el ejercicio anterior, mientras que la dotación incluida ahora en el presupuesto de 2026 permitirá avanzar en la fase final de los trabajos.

La actuación se centra en el panteón de fusilados del cementerio de Alzira, donde se conservan los restos de unas doscientas personas ejecutadas durante la contienda. El proyecto contempla la demolición y adaptación del mausoleo, la recuperación e individualización de los restos óseos y, posteriormente, la identificación genética mediante pruebas de ADN, con el objetivo de devolver nombre y dignidad al mayor número posible de víctimas.

El mausoleo fue levantado a principios de la Transición por decisión de Francisco Blasco, primer alcalde democrático de Alzira, y se convirtió en el primer memorial valenciano dedicado a los represaliados por el franquismo. Sin embargo, el deterioro progresivo de la estructura y las deficiencias en impermeabilización han puesto en riesgo la conservación de los restos, trasladados en su día desde fosas comunes en condiciones inadecuadas.

Enguix ha señalado que “los restos de más de doscientas personas se encuentran disgregados en más de 25.000 fragmentos óseos, lo que obliga a un trabajo minucioso de reconstrucción e identificación”, y ha añadido que la aportación incluida en el presupuesto de 2026 “es clave para poder avanzar en esta fase del proyecto”. El equipo de especialistas está dirigido por el antropólogo Javier Iglesias, desde la Universidad Autónoma de Madrid, donde se desarrollan los trabajos de reconstrucción ósea previos a la fase de identificación genética.

En este sentido, Enguix ha destacado que “esta intervención combina rigor científico, sensibilidad institucional y un profundo respeto por quienes defendieron los valores democráticos”, y ha insistido en que la Diputación “seguirá impulsando políticas públicas que garanticen verdad, justicia y reparación en todo el territorio valenciano”.

Además de esta actuación en Alzira, la Diputació de València ha abierto las convocatorias de ayudas en materia de Memoria Democrática para 2026, con un incremento de 250.000 euros respecto al ejercicio anterior y una dotación inicial de 825.000 euros ampliable hasta 1.075.000 euros, estructurada en dos líneas para ayuntamientos y asociaciones memorialistas e incorporando por primera vez, a petición municipal, el financiamiento de proyectos de difusión y formación en memoria histórica y democrática valenciana; una línea estratégica impulsada desde el área de Memoria Democrática por la vicepresidenta primera de la Diputación, Natàlia Enguix, quien ha subrayado que “reforzar las políticas públicas de memoria es una obligación institucional para consolidar los valores democráticos y acompañar a los municipios y entidades en este trabajo”.

El área desarrolla además proyectos propios dirigidos a la juventud y al conjunto de la ciudadanía como los programas ‘Memòria a l’escola’ y Memoria en las Bibliotecas, exposiciones como la dedicada al fotoperiodista Luis Vidal o proyectos editoriales y audiovisuales como el libro sobre Isidro Escandell y el webdoc ‘Les fosses de la vergonya’. Unos proyectos sobre los que la vicepresidenta ha destacado que “son fundamentales para que la memoria democrática llegue a la juventud y al conjunto de la ciudadanía a través de formatos accesibles y actuales”.