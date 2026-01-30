Las expropiaciones y el retraso del proyecto demoran las motas de Guadassuar y Algemesí

La Confederación Hidrográfica del Júcar trabaja en la construcción de una serie de motas en los municipios más afectados por el desbordamiento del río Magro el pasado 29 de octubre de 2024 con el objetivo de blindar a la ciudadanía frente a posibles episodios similares. Algemesí, Guadassuar y l'Alcúdia, las localidades más dañadas por la riada, contarán con esta infraestructura en los próximos meses, aunque las obras avanzan a velocidades distintas en cada municipio. En el caso de Guadassuar y l'Alcúdia, el organismo de cuenca ha invertido 16,5 millones de euros, mientras que la obra de Algemesí será costeada a través de los fondos otorgados por el Gobierno de España para la reconstrucción.

La mota de 860 metros de longitud situada en la margen derecha del río Magro en el término municipal de l'Alcúdia se encuentra prácticamente terminada. Esta obra permitirá ensanchar el cauce y mejorar la capacidad hidráulica.

En el caso de Guadassuar, el organismo de cuenca prevé que las obras se demoren un tiempo más. Según ha explicado la CHJ, las actuaciones se iniciaron hace unos meses, pero siguen pendientes de la ampliación de las expropiaciones necesarias para poder llevar a cabo los trabajos principales. La ampliación, según el organismo, responde a la revisión de los últimos modelos hidrológicos, que obligan a introducir modificaciones en esta solución estudiada para mejorar la eficacia de la mota.

La CHJ recuerda que la intervención planeada tras la dana busca sanear y reparar los taludes más afectados en la margen derecha y, además, se centrarán en la construcción de la escollera y la instalación de colchones reno para mejorar la estabilización. Además, en esta localidad, y como se recoge en el plan para la recuperación y mejora de la resiliencia frente a las inundaciones en el territorio afectado por la dana en la Comunitat Valenciana, se plantea la posibilidad de implementar una doble barrera de protección. La entidad insiste en la necesidad de llevar a cabo una serie de estudios por la distancia del casco urbano del cauce y la dispersión de la inundación producida por el trazado de la acequia Real del Júcar.

El alcalde de Algemesí, José Javier Sanchis, también reconoce que la mota que se proyecta junto al Magro en el barrio del Raval se demorará varios meses. "Aún quedan algunos meses para verla porque estamos redactando el proyecto", explica.

La construcción de esta mota de más de dos metros de altura para preservar la seguridad del casco urbano, y especialmente el barrio del Raval -el más golpeado por la catástrofe-, ante las posible crecidas del río.

La construcción de la mota y la ampliación del talud se complementará, como explica Sanchis, con la creación de una zona ciclopeatonal, que, a su vez, permitiría absorber parte del agua si se produjera una inundación. "No es una zona de sacrificio real, pero la protección ya nos la ofrecerá la mota", añade.

Otras protecciones

El primer edil de Algemesí señala que estas actuaciones no solo buscan proteger el casco urbano, sino también otros espacios vulnerables como es el polígono de Cotes. De hecho, la CHJ ya alertaba de su vulnerabilidad en el plan citado anteriormente. "Habrá que prestar atención especial a la protección del polígono industrial de Cotes y a la permeabilización de diferentes vías de comunicación", recoge el organismo de cuenca.

Sanchis afirma que "no podemos poner barreras al río" y señala la importancia de "ampliar el lecho del río para darle más capacidad y evitar que el desbordamiento afecte al polígono". "ay que buscar actuaciones que nos den tranquilidad en las próximas décadas", insiste.