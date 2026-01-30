La factura de la dana en la Ribera Alta alcanza ya los 83 millones de euros mensuales

El Gobierno de España ya ha invertido cerca de 1.250 millones de euros en la Ribera Alta para acometer las obras de reconstrucción tras la riada y, así, recuperar la imagen previa a aquel fatídico 29 de octubre de 2024. En otras palabras, el ejecutivo nacional ha inyectado cerca de 83 millones de euros mensuales desde que se produjo la catástrofe. Así lo ha comunicado el secretario de Estado de Política Territorial, Arcadi España, y la comisionada del Gobierno para la dana, Zulima Pérez, que esta mañana se han reunido en l'Alcúdia con los alcaldes y concejales de los municipios afectados para conocer las actuaciones que se están llevando a cabo y avanzar en las próximas actuaciones destinadas a reforzar la seguridad y la resiliencia del territorio frente a futuros episodios de inundacione.

"El diálogo es un instrumento fundamental para recuperarse de la catástrofe", ha reconocido Arcadi España, que ha recalcado la necesidad de mantener estos encuentros para conocer las necesidades y las mejoras que se pueden llevar a cabo. Añade que esta cantidad es "una inversión sin precedentes".

El secretario de Estado de Política Territorial ha señalado que el objetivo del Gobierno de España es que "la reconstrucción se realice cuanto antes", ya que "no solo se pretende recuperar el pulso económico, sino mejorar y prepararnos". En sus palabras, "reconstruir de una forma mejor".

Entre las inversiones, destacan los más de 121 millones de euros destinados al sector agrícola y, especialmente, a la reparación de caminos para poder acceder a las parcelas o la inversión de recursos para el regadío.

Dificultades

Los alcaldes han transmitido las dificultades a las que se enfrentan a la hora de acometer las obras. Arcadi España ha explicado que hay un problema de mano de obra y de falta de materiales ante el incremento de precios. "Estamos recogiendo esas críticas constructivas, hablando con el sector y haciendo una reflexión interna para conseguir que los pliegos sean más atractivos". Indica que "los alcaldes quieren correr más porque los vecinos quieren agilidad en las inversiones y que se terminen las obras". Sin embargo, el secretario de Estado de Política Territorial ha recordado que "las actuaciones de urgencia están finalizadas, pero aún queda camino".

Entre las actuaciones con mayor dificultad, desde el Gobierno de España explican que se encuentra la reparación de la red de alcantarillado o la recuperación de las explotaciones agrícolas. "Actuaciones como la reparación del alcantarillado son complicadas, aún queda camino y hay que ser conscientes de que es una actuación que durará unos años", afirma Arcadi España, a la vez que indica que "los técnicos, cuando abran una calle, no saben qué se van a encontrar, por lo que es difícil dar una fecha".

Reunión del Gobierno de España con los alcaldes y concejales. / Levante-EMV

Actuaciones de la CHJ

Arcadi España ha informado del estado de las actuaciones previstas en el barranco de Barxeta en Carcaixent. Se trata de dos proyectos de adaptación al riesgo de inundación impulsados por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, cuyo proceso de licitación ya se encuentra abierto y cuenta con una inversión conjunta máxima de 14,8 millones de euros.

Las actuaciones contemplan, en una primera fase, la creación de un canal de alivio del barranco de Barxeta hacia el río Xúquer, con un presupuesto de 5 millones de euros, y, en una segunda fase, la construcción de muros de contención y la renaturalización del nuevo cauce, con una inversión cercana a 9,8 millones de euros.

Además, el Miteco prevé la licitación inmediata del proyecto de protección frente a inundaciones del núcleo urbano de Cogullada, que incluirá la ejecución de una mota de protección y la adecuación y restauración ambiental de los barrancos de Barxeta y de Prínceps, con una inversión adicional de 3 millones de euros. Con ello, la inversión global destinada a actuaciones de prevención frente a inundaciones en este entorno asciende a 17,5 millones de euros.

A estas actuaciones se suma el proyecto de adaptación a la inundabilidad provocada por el barranco de la Casella y mejora de su capacidad de desagüe, que permitirá mejorar la capacidad hidráulica del barranco entre la CV-41 y el Xúquer mediante encauzamiento en zona urbana y ampliación de la sección actual, manteniendo el talud de margen derecha. Esta actuación cuenta con un presupuesto de 30 millones de euros, con licitación prevista para el segundo trimestre de 2026.

En este sentido, Zulima Pérez prevé que las obras incluidas en el plan de resiliencia frente a inundaciones estén prácticamente terminadas en 2030. En sus palabras, las obras de emergencia finalizarán antes de julio, mientras que el resto están previstas para 2030. "Estarán terminadas o en proceso de ejecución", concluye.