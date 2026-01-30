Fallece en Alzira el fallero que impulsó los concursos de paellas

Las fallas de Alzira vuelven a llorar la pérdida de un integrante del colectivo festivo muy querido y respetado. Ha fallecido Paco Ramírez Vicent, expresidente de la comisión Sants Patrons y una de las personas que contribuyó al impulso de los concursos de paellas que la marca de bebidas Ricard ha patrocinado durante años en numerosos municipios valencianos.

Ramírez falleció el jueves, 29 de enero, a la edad de 79 años. El velatorio se ha dispuesto en el tanatorio Santos Patronos de la ciudad, desde donde será trasladado a la parroquia de mismo nombre para el oficio de la misa funeral, que tendrá lugar este sábado, 31 de enero, a las 10:30 horas.

La comisión con la que compartió tantos momentos de felicidad le ha dedicado unas palabras tras conocer la trágica noticia: "Su compromiso, dedicación y amor por la falla Sants Patrons forman ya parte de nuestra historia colectiva y del recuerdo que compartimos con él durante estos años de trabajo y 'germanor' fallera", ha expresado el colectivo, que ha trasladado sus condolencias a la familia.

Precisamente, presidió la falla alzireña durante dos etapas. La primera de ellas, entre 2004 y 2007, mientras que la segunda fue una década después, en los años 2016 y 2017. En este segundo periodo al frente de la directiva, la comisión celebró un hito muy destacado: su medio siglo de historia.

Sin embargo, su implicación y dedicación dentro del mundo fallero va más allá del ámbito local. Ramírez fue una de las personas que logró darle un importante impulso a los concursos de paellas que, bajo el patrocinio de Ricard, han gozado de enorme popularidad y participación en diversas poblaciones valencianas.