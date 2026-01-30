El fútbol de la Ribera homenajea a Álex con brazaletes negros y minutos de silencio este fin de semana

Los homenajes a Álex, el menor de 13 años de Sueca asesinado el sábado 24 de enero por el padre de su amigo, no dejan de multiplicarse. El fútbol, una de las pasiones del pequeño, volverá a recordar a Álex en los distintos partidos celebrados esta semana en los campos de la Ribera.

El CD Benifaió ha anunciado que, durante los encuentros disputados en el campo municipal, los jugadores del club lucirán un brazalete negro y, además, guardarán un minuto de silencio para recordar al menor. Los equpos que jueguen como visitantes también han comunicado que se sumarán a este recuerdo una semana después de la tragedia, que no solo conmocionó a los vecinos de la localidad, sino a toda la comarca.

El Promeses de Sueca, donde jugaba el menor, también guardará un minuto de silencio durante los encuentros. Además, los equipos buscan alcanzar la victoria en cada uno de los encuentros para dedicársela a Álex. Los compañeros del equipo del menor ya estudiaban tras el minuto de silencio celebrado en el estadio Antonio Puchades realizar pancartas en recuerdo al jugador o pedirle a la familia, en el caso de que aceptara, su camiseta con el número 40 para tenerla en el campo.

El club en el que militaba el pequeño ya le realizó a Álex un pequeño homenaje el pasado lunes al guardar un minuto de silencio en el campo, donde estuvieron sus compañeros del Promeses, la directiva y familiares del menor. Durante el homenaje, también se repartieron pegatinas con la silueta del jugador y su camiseta.

Otros clubes como el Alginet también se sumaron a este minuto de silencio previo a los entrenamientos celebrados el lunes.

Sus compañeros del club y representantes del CF Cullera, donde el menor jugó hace unos años, también estuvieron presentes en su entierro. El propio club le dedicaba esta mañana unas palabras de despedida en sus redes sociales. "Hoy despedimos a Álex de la forma más triste que se puede despedir a un gran jugador, amigo y compañero. Después de días de incertidumbre, de rabia y de tristeza, por fin podrás descansar. Nosotros no te olvidaremos nunca; tus años en el club quedarán por siempre en nuestra memoria", recordaban junto a una imagen de su equipo.