Homenaje a Álex, el menor de 13 años asesinado, en su colegio de Sueca: "Nadie está preparado para una pérdida de esta magnitud"

El colegio Nuestra Señora de Fátima en Sueca también ha querido despedir hoy, y con motivo del Día Escolar de la No Violencia y la Paz, a Álex, el menor de 13 años que fue asesinado el pasado sábado por el padre de un amigo en la vivienda de este.

Centenares de alumnos y alumnas se han concentrado en el patio del colegio para rendir su "pequeño, humilde y sincero homenaje" al alumno. También ha estado presente la madre del menor, que ha estado arropada en todo momento por los compañeros del pequeño, que le han dedicado unas emotivas palabras.

El alumnado ha dibujado sus propias palomas de la paz para denunciar este tipo de violencias y ha lanzado globos blancos al aire al tiempo que pronunciaban "Vola alt, Álex". El centro también ha querido dedicarle unas palabras al pequeño en sus redes sociales para recordarle que el centro, y como también ha dicho su madre durante su discurso, siempre será su casa a través de un vídeo que recoge una canción dedicada al pequeño.

"Queremos agradecer profundamente a tus padres que nos hayan permitido ser partícipes de su desconsolado dolor; que nos hayan dejado compartir con ellos esta semana de luto y que hayan comprendido cada paso que hemos dado, sin cuestionarnos, sabiendo que hoy somos una comunidad educativa rota, que nunca antes había tenido que afrontar momentos tan duros como este", explican desde el centro. El colegio reconoce que la pérdida de Álex "ha sido un golpe muy duro para toda la comunidad" e insisten en que "nadie está preparado para una pérdida de esta magnitud.".

A pesar del dolor, la comunidad busca recordar al menor con la sonrisa que le caracterizaba y "esa actitud “vitamina” que llenaba la clase y el corazón de todos los que te rodeaban". "Estarás por SIEMPRE en nuestro corazón y en nuestro pensamiento", concluían.

Tras conocer el suceso, el centro quiso preparar un altar improvisado a las puertas del centro, donde sus compañeros y amigos han depositado durante estos días flores, velas y mensajes al menor. "Siempre te llevaré en mi corazón, te recordaré y cogeré tu ejemplo de ser bueno en todo lo que hacías", relataba una de las cartas, que añadía que "siempre has sido un buen amigo y te has portado bien con todos".

Ventilación emocional

Los integrantes de la Unidad Especializada de Orientación están apoyando la intervención en los distintos grupos y generando espacios de ventilación emocional, con el fin de sostener al alumnado, al profesorado y al resto de la comunidad educativa que lo requiera.

El equipo ha sido constituido en el propio centro, donde se han distribuido las funciones necesarias para garantizar una actuación coordinada. Desde el centro educativo se llevará a cabo un acompañamiento emocional de la comunidad educativa y, de manera especial, del alumnado.

En estos primeros días, los trabajos se centran especialmente en generar espacios de escucha en todos los grupos, partiendo de la comunicación de la noticia de forma objetiva, lo que dará inicio a la primera fase, denominada ‘Acogimiento emocional’, del proceso M.A.R. (Movimiento hacia el Agradecido Recuerdo), desarrollado por Carlos Odriozola.