Los partos repuntan casi un 12 % en el Hospital de la Ribera en el último año

El Hospital Universitario de la Ribera registró un total de 1.392 nacimientos en 2025, lo que supone un incremento del 11,63 % respecto al año anterior, lo que confirma al cierre del ejercicio la tendencia al alza que ya se apuntaba con los datos en noviembre cuando, como adelantó Levante-EMV, este centro sanitario ubicado en Alzira era el tercero en número de partos de la Comunitat Valenciana. Fuentes de la dirección señalan que este crecimiento refleja la consolidación del hospital comarcal como referente en atención materna "y evidencia la importancia de continuar implementando medidas que mejoren la experiencia de las mujeres y sus recién nacidos".

Se da la circunstancia de que el centro ha renovado recientemente las camas de paritorio, incorporando modelos eléctricos y ergonómicos que mejoran la comodidad y la seguridad durante el proceso de parto, una mejora que la gerencia enmarca en su apuesta por mejorar la atención materno-infantil y en el proceso de renovación integral del parque de camas, que contempla la sustitución progresiva de más de 300 camas por unas nuevas dotadas de tecnología avanzada.

Acompañamiento también en las cesáreas

Por otra parte, el hospital defiende que se ha dado un nuevo paso en la humanización de la atención al parto al permitir que las mujeres que se sometan a una cesárea puedan estar acompañadas en el quirófano por una persona de su elección. Esta medida se enmarca en la apuesta del centro por una atención más cercana y personalizada durante el nacimiento. Podrán optar a la cesárea acompañada las gestantes a término que tengan programada la intervención con anestesia de bajo riesgo y cuyo embarazo haya transcurrido con normalidad. Cada solicitud será evaluada de manera individual por un equipo multiprofesional. La persona acompañante deberá contar con el consentimiento de la madre y seguir estrictamente las indicaciones del personal sanitario para garantizar la seguridad y la asepsia dentro del quirófano.

Fuentes médicas recuerdan que la cesárea es una intervención quirúrgica que se realiza cuando no es posible o seguro que la madre o el bebé den a luz por vía vaginal. Generalmente, se lleva a cabo con la madre despierta, lo que hace que el acompañamiento emocional pueda ser especialmente valioso.

La importancia del apoyo emocional

La jefa del Servicio de Ginecología y Obstetricia del Hospital de la Ribera, María Àngels Canet, destaca la importancia de esta iniciativa: “El acompañamiento durante la cesárea permite que la mujer se sienta más tranquila y segura en un momento muy significativo. Está demostrado que el apoyo emocional reduce la ansiedad y mejora la vivencia del parto, incluso cuando este debe realizarse mediante una intervención quirúrgica”.

El proyecto de cesárea humanizada incluye, además, otras medidas como el contacto piel con piel en el propio quirófano, el inicio precoz de la lactancia materna cuando la mujer lo desea y la no separación del recién nacido tras el nacimiento.

“Nuestro objetivo es poner a la mujer y al bebé en el centro de la atención, cuidando no solo la parte clínica, sino también la emocional”, ha añadido la Jefa de Ginecología.

El Hospital de la Ribera defiende que con esta iniciaitiva se busca mejorar la experiencia del nacimiento y favorecer beneficios tanto para la madre como para el recién nacido, reforzando el vínculo temprano y facilitando una mejor adaptación a la vida extrauterina.