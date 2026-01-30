Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Sueca cierra el trinquet tras detectar daños en el techo ocasionados por el viento

Los técnicos concluyen que la instalación "no reúne las condiciones de seguridad" para su uso

Las partidas de pilota previstas para este fin de semana se celebrarán en Sueca

Partida de pilota en un trinquet de Sueca, en una imagen de archivo.

Partida de pilota en un trinquet de Sueca, en una imagen de archivo. / Levante-EMV

Óscar García

Alzira

La lista de daños ocasionados por el vendaval de la borrasca Kristin en la Ribera no para de crecer. El Ayuntamiento de Sueca ha cerrado el trinquet municipal tras detectar desperfectos en el techo debido a las fuertes rachas de viento.

Según ha detallado el consistorio, los técnicos municipales han evaluado ya las instalaciones deportivas. Su informe es concluyente: el trinquet "no reúne las condiciones de seguridad y estabilidad necesarias para la práctica deportiva".

Al entender que existe riesgo tanto para los pilotaris como para los espectadores, el ayuntamiento ha decretado su cierre de forma temporal. Una clausura que se mantendrá "hasta que la instalación reúna las condiciones que garanticen la seguridad de los usuarios y usuarias"

"Lamentamos las molestias que esta medida pueda ocasionar. Ya estamos trabajando junto al trinqueter, el club y los usuarios para encontrar alternativas de uso mientras la instalación permanezca cerrada", ha comunicado el ayuntamiento.

Por el momento, las partidas previstas en la capital de la Ribera Baixa para este fin de semana se trasladarán a la vecina localidad de Favara, cuyo ayuntamiento se ha prestado a ceder sus instalaciones municipales para evitar su cancelación repentina.

