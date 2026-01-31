El asesor de Cs pide amparo al alcalde de Alzira tras un enfrentamiento con el concejal denunciado por acoso

El secretario del grupo municipal de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Alzira, Juan Pedro Martín, ha presentado una instancia a alcaldía en la que solicita su amparo tras un enfrentamiento con el teniente de alcalde y concejal de UCIN denunciado por un supuesto caso de acoso, Enrique Montalvá. La discusión entre ambos se produjo al finalizar el pleno que la corporación celebró el miércoles y, ante la creciente tensión, otra integrante del gobierno municipal llamó al agente de la Policía Local que vigila el acceso a la casa consistorial para que subiera a mediar.

Tanto Montalvá como Martín coinciden a la hora de señalar que, ciertamente, discutieron una vez abandonaron el hemiciclo, en su trayecto hacia la salida del ayuntamiento. El edil de UCIN increpó al secretario de Cs, que es asesor de alcaldía, su intervención en un programa de la radio municipal de debate político. En ella, Martín aseguró que una exsecretaria de grupo del partido independiente había acudido a su despacho, entre lloros, tras una supuesta discusión con Montalvá hasta en dos ocasiones.

El asesor de Ciudadanos asegura que la actitud del concejal y teniente de alcalde fue "muy violenta", pues "llegó a invadir" su "espacio personal" mientras le señalaba con el dedo. Por ello, ha presentado un escrito de amparo ante el alcalde en el que hace constar el incidente. A través del documento, reclama que se garantice un clima de respeto en el ámbito laboral y que, si fuera necesario, se aplique el protocolo oportuno ante "acoso o conflictos". Martín es una de las personas que Mar Chordá ha propuesto que declaren como testigos en la causa abierta por su denuncia contra Montalvá.

Versiones contrapuestas

Por su parte, Montalvá sostiene que fue Martín el que actuó de forma "muy agresiva". El concejal admite que, efectivamente, le transmitió su malestar por la intervención radiofónica y le instó a "reflexionar que no es de recibo realizar comentarios despectivos contra un teniente de alcalde". También presentará un escrito en el que narre los hechos, según su punto de vista.

Fue un agente de policía el que medió en el conflicto y acompañó a Martín hasta la salida del ayuntamiento. Pocos testigos presenciaron lo ocurrido, pues sucedió una vez el pleno había finalizado y quedaban pocas personas en el consistorio. Levante-EMV ha intentado recabar, sin éxito, su versión del incidente, pues se niegan a realizar declaraciones al respecto.

Momentos tensos

El incidente entre Montalvá y Martín se produjo instantes depués de un pleno en el que se vivieron momentos de cierta tensión. El alcalde, Alfons Domínguez, se llegó a plantear la expulsión del concejal de Vox, Ricardo Belda, al que acusó de insultar al edil de UCIN cuando le tiró en cara que "no doblaba el 'llom' ni para comer paella". Las críticas de Belda relativas al intento de Montalvá de aferrarse al sillón por un sueldo se han repetido a lo largo del mandato.

Montalvá, que asegura estar "harto de encajar golpes", replicó a Belda tener "cincuenta años declarados a la Seguridad Social en doble actividad" tras cuatro décadas de trabajo agrícola. "¿Usted se cree que el jornal en el campo te lo dan? Te lo tienes que ganar, tienes que doblar la espalda", aseveró, mientras mostraba un extracto de su vida laboral.

El concejal de UCIN apeló a mantener el respeto a la institución y a los cargos públicos en el pleno mientras ambos ejerzan como representantes de los ciudadanos. «Si usted es un hombre como Dios manda, cuando acabemos aquí, cuando acabemos esta fase, si nos vemos por la calle y es tan valiente para decirme eso, ya le explicaré lo que he doblado el ‘llom’. Pero no me vuelva a faltar diciendo si en mi vida laboral he hecho esto o aquello», manifestó Montalvá, que de igual modo afeó las menciones a la causa judicial abierta tras la denuncia de Chordá: «Eso lo tiene que decidir un juzgado, ya vendrá el momento y espero que llegue cuanto antes», añadió.