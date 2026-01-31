El Castellonense visita al colista con el objetivo de superar el bache de tres partidos sin ganar

La UD Castellonense visitará el domingo a las 16 h. al colista, el Recambios Colón. “No es un rival con el que confiarse” para salir de la racha de tres partidos que el equipo ribereño no gana. “En una liga de diez meses hay muchos momentos y no se puede ganar siempre y jugar bien”, explicó el técnico albinegro, Iñaki Rodríguez. “Jugadores y aficionados han de entender que se pasan momentos de dificultad que también reactivan el colectivo”, añadió.

Después de catorce jornadas invicto, perdió contra el At. Levante y Ontinyent y empató ante el Torrellano. “Un detalle nos privó de los tres puntos. Aun así, estamos tranquilos, porque el equipo genera, sabe a lo que juega y tiene ocasiones”. La posición del rival no es razón para “la relajación delante de un rival que defenderá en bloque bajo y hemos de saber encontrar espacios para abrir el marcador”. Otro de los puntos clave para el técnico alzireño será “controlar sus transiciones y las acciones a balón parado, no relajarnos y habrá que meter mucho ritmo al partido”.

Quien no jugará en Catarroja será Jefrie, a quien el club ha dado la baja. El colombiano no había contado tanto para Iñaki como en las anteriores temporadas. Su baja la cubrirá Alberto Espeso, otro lateral izquierdo que ha jugado 18 partidos en la Nucia, doce como titular. “Es un jugador que ya queríamos traerlo el año pasado” pero firmó en el At. Saguntino, donde jugó 32 partidos y 2.700 minutos. Iñaki Rodríguez no podrá contar con uno de sus máximos goleadores, Germán Lidón ni su central titular, el veterano Enrique José.