Sapiña recupera a sus mejores atacantes en su estreno como técnico del Alzira

El nuevo entrenador de la UD Alzira, Carlos Sapiña, se estrenará este domingo a las 16’30 h. ante un veterano y exitoso técnico, Vicente Mir, que ha llevado a la Nucia a salir de la trayectoria errática que llevaban los alicantinos a estar a un punto del play-off. Empiezan así una serie de partidos del conjunto azulgrana contra equipos de la zona alta. Tras recibir a la Nucia se visitará al Vila-real C (4º), se recibirá al Ontinyent (8º) y jugarán en campo del Castellonense (2º).

Por lo pronto, “hemos de centrarnos en el primer partido contra un gran equipo al que Mir ha sabido dotar de solidez defensiva y ofensiva”, comenta Carlos Sapiña. “Tienen grandes individualidades” que les han llevado a estar invictos en los últimos siete encuentros con cinco victorias y dos empates. Mir tendrá dos bajas notables por sanción, uno de sus máximos goleadores, Mazzocchi, autor de cinco tantos y Gorxa, medio centro que también ha marcado tres. A las órdenes del técnico de Meliana hay dos exazulgranas, Ballester y Joaquín.

En el Alzira, Sapiña va recuperando efectivos que en Crevillent estaban tocados. Es el caso de sus mejores atacantes, Bryan y Dieguito. El lateral izquierdo Jorge Ruiz ya podrá gozar de los primeros minutos después de pasar nueve partidos en el dique seco. El jugador que es aún duda es Cristian García, vital para el equilibrio del equipo.

En las últimas horas de mercado, la zona ancha blaugrana se ha reforzado con Dani Rigo. Un medio centro defensivo “que también puede jugar como 8. Tiene calidad para sacar el balón”. El mallorquín de 22 años jugó el año pasado 30 partidos y 1.547 minutos en el Poblense, con el que fue campeón de la Tercera Balear y subió a Segunda RFEF. Esta temporada no ha contado para el que también fue su técnico el año pasado, Óscar Troya.

Iba a llegar otro medio centro cedido por el Castellón, Álvaro Martí, que ha preferido continuar en el Teruel, en Primera RFEF, donde no había jugado ningún minuto hasta ahora. Quien sí va a incorporarse es el lateral izquierdo Jordi Hernández, que procede del Épila zaragozano. El joven de 20 años se había formado en la cantera del Levante hasta debutar como amateur en la Tercera aragonesa, donde ha jugado 9 partidos, ocho como titular y 576 minutos.