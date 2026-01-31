La falta de columbarios obliga a custodiar las cenizas de los difuntos de Alzira en casa

La elevada e imprevista demanda en el último año de columbarios para depositar urnas cinerarias ha agotado sus existencias en el cementerio municipal de Alzira. Mientras el ayuntamiento trabaja en el proyecto de construcción de 140 nuevos espacios y planea una fase posterior para que no se repita el escenario, algunas familias se encuentran ante la tesitura de no saber qué hacer con los restos de sus difuntos.

Es el caso de Esperanza Fernández (nombre ficticio utilizado por Levante-EMV para preservar el anonimato del testimonio), cuyo marido falleció la pasada semana. Su última voluntad: ser incinerado y que sus cenizas reposasen en el camposanto de la ciudad. Solo se ha cumplido a medias y eso le reconcome por dentro. "El duelo no acabará hasta que pueda llavar la urna al cementerio, es lo que él quería", lamenta.

Altar en el hogar

Por el momento, reposa en la casa familiar, aunque lejos de cualquier mirada, oculta. Esperanza ha preparado un altar improvisado en el interior de un aparador. Junto a los restos incinerados de su esposo, ha colocado una vela, unas flores y una foto de ambos durante la celebración de sus bodas de oro. Es lo único que se le ha ocurrido hacer, por el momento, para honrar su memoria. Un gesto, sin embargo, que no le hace olvidar su propósito último.

"Tengo las cenizas escondidas porque sé que hay personas aprensivas, a las que le puede incomodar encontrarse con una urna. A mí no me molesta tenerlas en casa, pero siento que no he cumplido con su deseo. El ayuntamiento está fallando a las últimas voluntades de sus ciudadanos por su falta de previsión, a fin de cuentas, es un servicio que deberíamos tener y que no tenemos. Una llega a tener la sensación de que parece que intentan forzarnos a adquirir un nicho tradicional, que es más caro", afirma sobre la nula disponibilidad de columbarios en el cementerio.

Esta alzireña dice conocer otros casos similares al suyo que se han resuelto con el depósito de las urnas en sepulturas familiares, junto a los restos de otros parientes, bien de forma definitiva o con carácter transitorio hasta que los nuevos columbarios estén listos. Ella no lo tiene claro todavía, aunque esta posibilidad no es de su agrado.

Obras

"Es una opción que tenemos que pensar mis hijas y yo, lo hablaremos. No es la que más nos gusta, porque no puedes poner su nombre en la lápida, como mucho una foto pequeña. Además, tampoco nos parecería correcto tener que pagar dos veces por su entierro", expresa Esperanza, que continúa: "Esperaremos un poco antes de tomar una decisión, pero mucho me temo que pueden pasar seis meses y seguiríamos igual que estamos".

Según detalla el concejal de Obras e Infraestructuras Públicas y Deportes, Vicent de la Concepción, nada hacía presagiar que se produciría la total ocupación de los columbarios y su agotamiento se debe a una elevada y repentina demanda. "En pocos meses se han adquirido más que en todo el año, nada nos hacía ver en la tendencía de ventas que llegaríamos a estas alturas sin un solo espacio", asegura.

El edil explica, igualmente, que los presupuestos de 2026 contemplan una partida de unos 70.000 euros para ejecutar las obras de 140 columbarios nuevos y que, en estos momentos, se trabaja en la elaboración del proyecto, que no se pudo activar hasta el cambio de año con la entrada en vigor de las cuentas del presente ejercicio. Asimismo, sostiene que, a tenor de lo ocurrido, el consistorio se plantea la construcción de una fase adicional con el objetivo de poder responder ante una demanda que se mantenga al alza. Con todo, no existe una fecha definida que determine el momento en el que el problema se habrá solucionado, al fin.