Alginet frena el repunte de robos en vehículos con tres detenciones en cuatro días

La Policía Local de Alginet ha detenido a tres personas diferentes en apenas cuatro días, una actuación que permite frenar el repunte de robos en vehículos que se había detectado en el municipio en las últimas semanas.

Según detalla el concejal de Policía, Andrés Añón, la localidad había sufrido numerosos delitos similares en este inicio de año, lo que había generado una "pequeña alarma social y sensación de preocupación" entre los vecinos, algunos de los cuales vieron cómo sus vehículos aparecían con las ventanillas rotas.

Se activó, entonces, un dispositivo especial con el objetivo de atrapar al autor o autores de los delitos. En cuestión de cuatro días, se practicaron tres detenciones, de individuos diferentes, todos ellos jóvenes. Uno ya contaba con antecedentes por haber cometido hurtos con anterioridad.

Más denuncias

La última de las detenciones se realizó de madrugada, cuando los agentes sospecharon de un joven que portaba una bolsa deportiva. Precisamente, una mujer del municipio había denunciado la sustracción de prendas y material de deporte, que localizaron en sus manos, tras lo que procedieron a su detención como presunto autor de los hechos.

Añón destaca que, tras estas tres detenciones, el número de denuncias ha bajado. Por ello, ensalza la labor del cuerpo local de policía: "Son unos profesionales muy implicados, que saben trabajar y realizan grandes operativos". Al respecto, añade: "Lo hemos visto cuando hemos sufrido las oleadas de robos en casas rurales o cuando se produjo la de quemas de contenedores. Es más, en la última junta local de seguridad, se nos felicitó por la labor de nuestra policía".

Noticias relacionadas

Con todo, el edil pone de manifiesto que la Justicia no siempre puede seguir su recorrido sin la implicación de las víctimas: "Es necesario que cualquier persona que sufra un delito, por pequeño que sea, lo denuncie. Hay muchos robos que jamás se denuncian, lo que puede trasladar la sensación de impunidad", lamenta.