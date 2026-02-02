El atleta David Martínez se impone en la Mitja Marató Ciutat d’Alzira

Las calles de Alzira se han llenado durante la mañana de este domingo de centenares de atletas que se han sumado a la emblemática media maratón de la ciudad. El atleta del Rickysporteam Alzira, David Martínez, logró la victoria en la Mitja Marató Ciutat d’Alzira por segunda vez en las últimas tres ediciones. Con un tiempo de 1h 9’ 47” el de Benigànim se impuso al inmortal Luis Félix Martínez, del Serrano C.A., que entró casi tres minutos después. En tercera posición llegó el alzireño del Triatló Carcaixent Salva Ausina, 26 segundos después que el de Alboraia.

La primera fémina fue Carmen Mª Pérez, del Ultrateam, que llegaba a la carrera sin saber nada del recorrido y, en sus palabras, “me encontré una agradabilísima sorpresa y fue un regalo”. La dura subida a la Murta fue un problema menor para una corredora como la valenciana que en abril va a rodear los 211 km del lago Balaton en Hungría. "Estoy cruzando los dedos para poder disputar la Badwater, la ultramaratón más dura del mundo en el Valle de la Muerte en California”, añadía. La ganadora completó los 21 km en 1h 28’ 29”. Después de 29 segundos llegó la ganadora del año pasado, Ana Amaro, la cual iba delante de la vencedora. "Me pasó. Hice el cambio para ganarle, pero no pude. Me alegro por ella”, comentó Amaro.

Las tres primeras clasificadas de la Mitja Marató Ciutat d’Alzira. / Levante-EMV

La victoria de David Martínez se gestó por etapas. En los primeros minutos salieron juntos los tres primeros, junto al suecano Ausiàs Sansebastián, que terminó cuarto, y Jordi Ripoll. El sorprendió saliendo con su móvil en mano e incluso retransmitiendo parte de la carrera en directo. En el segundo paso por meta Sansebastián y Ausina se quedaron descolgados. En la subida a la Graella fue Jordi Ripoll el que terminó retirándose. En el kilómetro 7, en el barranco de la Murta, Luis Félix Martínez ya no pudo aguantar el ritmo del de la Vall d’Albaida que corrió solo dos tercios de la carrera. Durante dos kilómetros le acompañó con la bicicleta David Esteve “el Surdo”, lo que, como él mismo reconocía, “fue un alivio porque estuvimos charlando un rato”.

Por su parte, los mejores locales fueron Ricardo Soriano y Clara Zacarés.

Antes del inicio de la prueba se guardó un minuto de silencio por Neus Garés, que falleció semanas atrás y formó parte del Rickysporteam Alzira.