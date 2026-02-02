Carcaixent retrasa la Crida al aplazarse una presentación por el temporal de viento

La Junta Local Fallera de Carcaixent ha modificado el calendario festivo previsto para este 2026. Los presidentes de las comisiones han acordado retrasar la Crida al tener que suspenderse una de las presentaciones debido a la situación de alerta meteorológica derivada del temporal de viento que ha causado múltiples estragos en la comarca en la última semana.

Los representantes de las fallas se reunieron la semana pasada para abordar la posibilidad de una modificación del calendario oficial al tener que aplazarse la presentación de la falla Avinguda Germanies, cuya celebración se ha trasladado al 21 de febrero tras suspenderse por la alerta meteorológica.

Precisamente, esa jornada estaba ya marcada en la agenda como uno de los días grandes: el de la Crida. Así que, tras acordar un nuevo día para la presentación cancelada, la junta, las comisiones y el ayuntamiento han acordado que la Crida tendrá lugar el día siguiente.

Será, por tanto, el día 22 de febrero, a las 13:00 horas, en la plaza Major. Según detalla la directiva de la junta, la decisión se ha tomado "después de valorar las diferentes fechas posibles para desarrollar el acto en las mejores condiciones". De igual modo, ha trasladado su deseo de que la Crida cuente con "la mayor asistencia posible de todas las comisiones y los vecinos de Carcaixent".