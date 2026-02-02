El Castellonense recupera la senda del triunfo tras tres jornadas sin ganar
Los albinegros vencen 0 a 1 al Recambios Colón
David Chordà
La UD Castellonense ha recuperado la sonrisa con la victoria sobre el Recambios Colón (0-1) que le mantiene como colíder del grupo 6 de Tercera RFEF junto al At. Levante. Con su derrota en Buñol, el At. Saguntino se queda a tres puntos de ambos.
“Era importante volver a la senda de la victoria y más en un partido que era difícil por el rival al que nos enfrentábamos”, comentó Iñaki Rodríguez que formó con Company, Luis Sancho, Sergi, Badal -que volvía tras semanas lesionado, Fidel, Siscar, Badal, Misffut, Joe, Murillo e Iker Garijo.
La condición de colista del rival obligaba, como el técnico castellonense señalaba, "a redoblar esfuerzos para no caer en la relajación y lo logramos. Entramos intensos y marcamos pronto”. En el minuto 26 Siscar logró el único tanto del partido. El de Xirivella vio cómo le sacaron otro balón en la línea de gol. “En la segunda parte seguimos teniendo ocasiones y no sufrimos”, indicó Iñaki. Al cuarto de hora Fer Sastre sustituyó a Samper. El joven jugador, en sus palabras, “estuvo muy bien”. Diez minutos después el último fichaje albinegro, Berto Espeso entró por Fidel Rey y a diez para la conclusión, Prats y Abril relevaron a Joe y Abril.
Los albinegros recibirán al Roda el domingo a las 16:15 h.
