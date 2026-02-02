La continuidad de artistas marca la Primera Sección de las Fallas de Alzira con Sants Patrons como rival a batir

El fichaje del artista Fernando López Cabañero por parte de Doctor Ferran y la entrada accidental de Pere Esplugues en la categoría son las principales novedades de las fallas de la Primera Sección de Alzira, que han celebrado este lunes la presentación de bocetos, un acto que combina hermandad y competencia sana y que se ha consolidado en el calendario fallero -como el que celebran las fallas de Sección Especial - en el que las fallas muestran un adelanto de los trabajos que sacarán a la calle el próximo mes de marzo. El auditorio de la casa de la cultura ha acogido el acto que, conducido por la fallera mayor de 2025, Ana M.ª Justo, ha contado con la presencia de la fallera mayor de Alzira, Lluch Comins, la concejal de Fiestas, Gemma Alós, la presidenta de la Junta Local Fallera, Paqui Vallés, y el concejal de Cultura, Israel Pérez.

Siete comisiones compiten en la categoría y la mayoría de ellas mantienen a los artistas del año pasado. Entre ellas, las que subieron al podio en las pasadas fiestas. La gran dominadora de la categoría en los últimos años, la falla Sants Patrons, ha confiado de nuevo su momento al taller de Palacio y Serra. Los artistas Luis Palacio y Pepe Mas optarán a revalidar el primer premio que ya cosecharon el año pasado con un falla que en esta ocasión lleva por lema “Toquem fons… marí” y que, entre otros aspectos, aborda los problemas de inundabilidad que amenazan a Alzira de forma cíclica.

La comisión que el año pasado que en segundo lugar, Pintor Andreu, prorroga un año más la relación que mantiene con el artista de Algemesí Víctor Hugo Giner, con una falla que lleva por lema “Postureig” y que aborda la moda de utilizar las redes sociales para proyectar una imagen artificial.

La falla Plaça d’Alacant, que obtuvo el tercer premio en las pasadas fiestas, también plantará una falla con la firma de Alcides Galeano, que lleva por lema “De meravella”. A través de los personajes del cuento de “Alicia en el País de las Maravillas repasa la actualidad local para acabar lanzando una pregunta: ¿hasta qué punto la sociedad ha normalizado lo absurdo en la vida cotidiana?

La falla más veterana de la sección, Doctor Ferran, es la única que cambia de artista entre las que tradicionalmente forman parte de la Primera Sección. Ha confiado su monumento a Fernando López, que regresa a la categoría. Plantará una falla que lleva por lema “Jo, reina”, basada en un proyecto de Carlos Benavent, en la que con el tablero de ajedrez de fondo, aborda las diferentes acepciones con las que se puede utilizar la palabra.

Albuixarres-Camí Fondo, por su parte, también ha renovado a Xavi Tur, que plantará una falla que lleva por lema “Contra natura” que, según el montaje audiovisual proyectado en el acto, representa un canto a la convivencia, el respeto y la diversidad.

La Plaça del Forn también mantiene a artista del año anterior, Víctor Navarro, que levantará una falla titulada “Paraules buides”. “Nunca hemos hablado tanto y nos hemos entendido tan poco”.

Noticias relacionadas

Por último, entra en la categoría Pere Esplugues de forma accidental, ya que en el momento de distribución de las secciones en base al reglamento que entró en vigor el 20 de marzo, no presentó su solicitud inmersa en un proceso de renovación de directiva y ha quedado encuadrada en la Primera Sección. Plantará un monumento titulado “Pirates” del taller Fallas y Hogueras, Paco y David, SL. El audiovisual ha destacado que la fuerza de una falla más allá del número de falleros está en el sentimiento y ha expresado la voluntad de mostrar una trabajo a la altura dentro de sus posibilidades.