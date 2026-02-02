El cuartel de la Guardia Civil de Cullera cerrará de noche cuatro meses al año

El cuartel de la Guardia Civil de Cullera será uno de los acuartelamientos afectados por la nueva instrucción de servicio de la Comandancia de Valencia que supone el cierre nocturno de instalaciones que hasta ahora ofrecían atención presencial 24 horas, según ha denunciado la Asociación Unificada de Guardias Civiles de Valencia. En la localidad ribereña, se aplicará entre los meses de noviembre y febrero.

La organización profesional califica la medida como un "desmantelamiento progresivo del servicio público de seguridad" y advierte de que su aplicación tendrá consecuencias directas en la comarca, ya que el cuartel de Cullera ha sido históricamente un punto de referencia para la atención inmediata al ciudadano. Aunque Sueca y Almussafes también figuran dentro de los cambios organizativos previstos, de momento la medida no se aplicará en estas dos poblaciones, si bien la asociación pronostica que el modelo pueda extenderse en el futuro si se consolida en otros puestos.

Según la información trasladada por la asociación, esta nueva normativa afectará al cuartel de Cullera durante un mínimo de cuatro meses al año, entre noviembre y febrero, un periodo que, aunque fuera de la temporada alta turística, mantiene actividad residencial, desplazamientos y población estable en la zona.

Proximidad y confianza

La instrucción sustituye la atención presencial permanente por un sistema denominado "servicio mixto de Prevención y Atención al Ciudadano", basado en patrullas que deberán cubrir amplios territorios. Estas unidades podrán tardar hasta quince minutos en responder, "si la situación lo permite y sin menoscabar otras obligaciones operativas".

La asociación sostiene que una patrulla compuesta por dos agentes no puede sustituir la presencia que ofrecía un acuartelamiento abierto, con personal dedicado a la recepción de denuncias y otras patrullas operativas en la calle. "La ciudadanía que sufra un delito no violento, que necesite asesoramiento o que busque presencia tranquilizadora durante la noche se encontrará el cuartel cerrado", advierte la organización, que considera que esta situación debilita la proximidad y la confianza entre la Guardia Civil y la población.

Condiciones laborales

El colectivo también alerta de un "empeoramiento de las condiciones laborales de los agentes, que deberán compaginar prevención, respuesta a emergencias y tareas administrativas mediante herramientas móviles, lo que incrementa la carga de trabajo, el estrés y la exposición al riesgo".

Por ello, la asociación reclama que se suprima la instrucción y, en consecuencia, que se mantenga la apertura de los acuartelamientos con servicio tradicional 24 horas. Además, pide una inversión urgente en personal y medios. "La seguridad no es un lujo, es un derecho. Y un cuartel abierto es su símbolo más tangible", concluye.