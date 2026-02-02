El cullerense Manel Joan i Arinyó presenta su libro infantil en homenaje a la muixeranga

El escritor de Cullera Manel Joan i Arinyó presenta su nuevo libro, "Estel al cel", una obra dirigida al público infantil y juvenil que combina emoción, valores humanos y una profunda conexión con la cultura tradicional valenciana.

La historia nace a partir de una experiencia cercana: miembros de la Muixeranga de Cullera realizan talleres en una escuela del municipio, despertando un entusiasmo inesperado entre el alumnado. Muchos niños y niñas descubren un mundo nuevo de compañerismo, esfuerzo colectivo y tradición y desean formar parte de la muixeranga. Sin embargo, la ilusión se cruza con los temores de las familias, que ven en las torres humanas un riesgo evidente.

La novela aborda ese debate desde la ternura y el realismo. El miedo de los adultos frente a la ilusión de los hijos y cómo la «pinya» —la base humana que sostiene las figuras— se convierte también en símbolo de apoyo comunitario. Padres y madres acaban implicándose, no solo para proteger, sino para compartir con sus hijos una experiencia cultural y emocional.

Noticias relacionadas

En el centro del relato destacan dos personajes inolvidables, Estel y Fortià. A través de ellos, Manel Joan i Arinyó construye una historia donde la diversidad, la inclusión, la amistad y la voluntad se alzan como pilares tan firmes como cualquier torre humana.