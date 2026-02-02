El cullerense Manel Joan escribe sobre infancia e inclusión inspirado por la Muixeranga

El escritor de Cullera Manel Joan i Arinyó presenta su nuevo libro, 'Estel al cel', publicado por la editorial Jollibre, una obra dirigida al público infantil y juvenil que combina emoción, valores humanos y una profunda conexión con la cultura tradicional valenciana.

La historia nace a partir de una experiencia cercana: miembros de la Muixeranga de Cullera realizan talleres en una escuela del municipio, despertando un entusiasmo inesperado entre el alumnado. Muchos niños y niñas descubren un mundo nuevo de compañerismo, esfuerzo colectivo y tradición, y desean formar parte de la muixeranga. Sin embargo, la ilusión se cruza con los temores de las familias, que ven en las torres humanas un riesgo evidente.

La novela aborda ese debate desde la ternura y el realismo. El miedo de los adultos frente a la ilusión de los hijos, y cómo la “pinya” —la base humana que sostiene las figuras— se convierte también en símbolo de apoyo comunitario. Padres y madres acaban implicándose, no solo para proteger, sino para compartir con sus hijos una experiencia cultural y emocional.

En el centro del relato destacan dos personajes inolvidables, Estel y Fortià. Fortià afronta una dificultad física que le impide tener fuerza en las piernas, pero su determinación lo lleva a escalar usando los brazos, en un ejemplo de superación y resiliencia. Estel, por su parte, vive otra clase de conflicto: es hija de padres divorciados que rara vez se ponen de acuerdo, y teme que su sueño de ser muixeranguera quede atrapado entre decisiones adultas enfrentadas.

A través de ellos, Manel Joan i Arinyó construye una historia donde la diversidad, la inclusión, la amistad y la voluntad se alzan como pilares tan firmes como cualquier torre humana. 'Estel al cel' habla de límites, pero sobre todo de cómo la comunidad, la empatía y la cultura compartida pueden ayudar a superarlos.

Con un lenguaje cercano y emotivo, el autor vuelve a situar a Cullera y a sus tradiciones como escenario literario, poniendo en valor la muixeranga no solo como expresión festiva, sino como escuela de vida: equilibrio, confianza, cooperación y compromiso.