El fútbol se vuelca con Álex: Homenaje en el Levante UD–Atlético de Madrid al menor de 13 años asesinado en Sueca

El recuerdo de Álex, el menor de 13 años asesinado por el padre de un amigo en Sueca el pasado sábado 24 de enero, sigue más vivo que nunca. El mundo del fútbol, una de sus grandes pasiones, le ha rendido homenaje a lo largo de este fin de semana.

Un grupo de aficionados del Levante UD, equipo que seguía el pequeño, quiso recordar su memoria en el encuentro disputado el sábado ante el Atlético de Madrid. El padre del menor entregó a la grada de animación granota la camiseta que el menor vestía en el Promeses Sueca con el dorsal 40. Su propio equipo ya le realizó un homenaje el pasado lunes en el estadio Antoni Puchades de la localidad.

Los seguidores del Levante UD sacaron la camiseta del menor en el minuto 40 entre aplausos, que se prolongaron durante más de un minuto, y una pancarta en la que se podía leer "Álex etern" y el número 40.

Este no ha sido el único homenaje que ha recibido el pequeño durante este fin de semana. Los distintos equipos del Promeses Sueca, en el que jugó el menor, guardaron un minuto de silencio y lucieron un brazalete negro. Además, su equipo mostró la camiseta del menor junto a una imagen que les acompañó en el campo durante todo el encuentro.

Algunos jugadores, por su parte, vistieron camisetas estampadas con la fotografía de Álex y el lema "Siempre en nuestro corazón".

Algunas comisiones falleras de Sueca, por su parte, también se sumaron este fin de semana al minuto de silencio, ya que el pequeño era fallero de la falla Bernat Aliño.