Llombai reclama más sanitarios ante esperas de dos semanas por una cita

Crece el malestar en el Marquesat ante la falta de personal sanitario, que los tres ayuntamientos ya denunciaron hace una semana. El consistorio de Llombai se ha pronunciado de nuevo al respecto y reclama refuerzos "urgentes" ante las esperas de hasta dos semanas para obtener una cita médica.

El gobierno municipal manifiesta que los servicios sanitarios "están sufriendo un progresivo deterioro" en un contexto de "falta de personal sanitario y la ausencia de una planificación estable". Como ya explicó Levante-EMV, los pacientes de estas localidades se enteraban del horario de atención de sus consultorios el mismo día, por lo que se insistía en la necesidad de una mejor coordinación entre los ayuntamientos y la conselleria de Sanidad.

Para el ejecutivo local, que se produzcan esperas de hasta dos semanas representa "un plazo excesivo para la atención primaria que, en muchos casos, obliga a retrasar diagnósticos o a desplazarse a otros municipios para recibir asistencia". "Este problema no es puntual, sino que forma parte de un deterioro generalizado de la atención sanitaria en la zona", añade.

"Es necesario adoptar soluciones urgentes que garanticen una atención sanitaria digna, cercana y de calidad para todos los vecinos y vecinas de la comarca", concluye el gobierno municipal, que instalará una pancarta reivindicativa en la casa consistorial "para reclamar una sanidad pública y de calidad".