Sueca inicia su año como capital provincial de la Semana Santa 2026 con la presentación del cartel oficial

Sueca ha acogido este fin de semana el primer acto oficial como Sede Diocesana de la Semana Santa 2026 tras tomar el relevo de Alzira. Entre las actividades, se presentó el cartel anunciador de la suecana Laura Granell.

Además, a lo largo del fin de semana, cientos de cofrades procedentes de distintos municipios de la provincia, tras asistir a la asamblea celebrada en el CM Bernat i Baldoví, participaron en un recorrido por la ciudad para conocer algunos de los espacios más emblemáticos. A lo largo del itinerario, la concejala de Semana Santa y Actos Religiosos, Carolina Torres, les mostró el edificio del ayuntamiento como uno de los puntos destacados de la visita.

La ciudad, tras este primer fin de semana, se prepara para recibir los principales actos diocesanos, que llenarán de actividades el calendario de la ciudad. Entre ellos, se incluye una jornada de convivencia entre las diócesis de la provincia de Valencia el 31 de enero.

Presentación del cartel. / Levante-EMV

Sin embargo, habrá que esperar hasta el 1 de marzo para la inauguración de la que será la XLIII Exposición Diocesana de Semana Santa, en la que se mostrará una gran diversidad de objetos y vestimenta de las diferentes cofradías participantes. Finalmente, el 7 de marzo, tendrá lugar la XXXVII Procesión Diocesana, en la que se espera una participación de alrededor de 3.000 personas. En ambas, exposición y procesión, participarán las juntas de hermandades y cofradías de los 35 municipios que conforman la Diócesis de Valencia.