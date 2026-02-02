La UD Alzira sale de la zona de descenso tras un empate ante la Nucía

El primer partido de la era Carlos Sapiña al frente de la UD Alzira se saldo con un empate a uno contra el CF La Nucia, equipo que llegaba al Luis Suñer Picó con una racha de cinco victorias y dos empates. Los azulgranas salen momentáneamente del descenso aunque tienen por detrás al Roda y Jove Español que aún no han jugado el partido que se suspendió el sábado por la alerta naranja por viento.

El técnico cullerense apostó por Dolz en portería, con Abraham, Manu Castillo, Chust y Sento en defensa, con Rigo y Gomis en el doble pivote y la tripleta Richard Franco, Traver y Bryan por detrás de Dieguito. A ambos equipos les costó llegar al marco contrario en los primeros minutos. Fue el Alzira, con la conexión colombiana cuando Bryan metió un balón entre los centrales que recogió Richard Franco y marcó el 1-0 a los 14 minutos. Los pupilos de Vicente Mir intentaban lograr el empate con un cabezazo de Luis Castillo que se fue a la derecha del marco de Vicent Dolz. Pasada la media hora, se produjo la lesión de Traver que le puede tener en el dique seco de cuatro a seis semanas. Sapiña lo sustituyó por Tanque, disponiendo un 1-4-4-2. “Pensaba que íbamos a estar más tiempo defendiendo que atacando y al sacar a Tanque quería que aguantase a su defensor. Además, tampoco teníamos un mediapunta como Cristian que sustituyese a Traver”, comentó el nuevo técnico tras el encuentro. El 2-0 estuvo a punto de llegar con un cabezazo de Gomis, aunque la jugada se anuló por fuera de juego del "poblatà". Al minuto, por no despejar Sento de manera contundente un balón, se hizo con ella el hábil Juanca que cedió atrás a Luis Castillo y logró el empate.

Tras el descanso, destacó a los doce minutos una internada de Bryan cuyo tiro cruzado salió ligeramente desviado. En el 66, dos laterales ofensivos, Carles Marco y Jorge Ruiz sustituyeron en los extremos a Richard y Bryan. Cinco minutos después se pidió penalti por un agarrón a Gomis y uno más tarde se anuló un gol a Dieguito por supuesta falta previa de Tanque. Los minutos avanzaron pero el marcador ya no se movió. El nuevo fichaje, Rigo, fue despedido con aplausos tras su sustitución por Bono en el minuto 83, premiando su buena actuación en el debut.

El próximo domingo a las 12 los azulgranas visitarán al Vila-real C, que no jugó el partido en Sant Vicent.