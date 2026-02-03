El CB Alginet ya acumula cinco meses sin conocer la derrota

El Rigalli Alginet venció al Maristas Valencia por 99 a 70 en el partido disputado domingo. Los de la Ribera Alta logran así su decimoquinto triunfo consecutivo sin conocer la derrota en liga. De esta forma, se mantienen primeros y logrando mantener la hazaña de ser el único equipo invicto de toda Tercera FEB. Podría parecer que acostumbrados a ganar la victoria dejase de sorprender, o sorprendiese menos. Pero realmente es todo lo contrario, ya que cada una de ellas prolonga la racha y la hace mucho más meritoria.

El Rigalli Alginet fue capaz el domingo de cocinar su ventaja a fuego lento, con siete puntos de ventaja en el primer cuarto, seis en el segundo, ocho en el tercero y cuatro en el último. Al inicio del encuentro, los de la Ribera Alta lograron empezar con muy buen pie de cara al aro, sobre todo desde el exterior, anotando 4 de 10 en triples frente al 1 de 8 de Maristas. Además, sus jugadores estuvieron avispados para convertir canastas fáciles antes de que su rival armase la defensa estática.

En el encuentro se produjo la vuelta de lesión de Pablo Silla, baja desde principios de diciembre. Silla volvió con trece puntos y tres triples en su retorno. Además, el partido también contó con debut por partida doble. Héctor Serrano, jugador del Proyme Alginet (Senior Nacional) y Adrián Serrano, junior del Maxim Domenech CB Alginet, siendo ambos capaces de cosechar sus primeros puntos con el primer equipo.

Llegados al segundo cuarto, el Rigalli Alginet se ciñó al plan establecido, consiguiendo una buena anotación para colocar el 45-32 de camino al descanso. Uno de los aspectos que dificultó más la ofensiva del Maristas fue el escaso acierto desde el exterior, convirtiendo tan solo un triple de once intentos y reduciendo en gran medida su abanico de ataque. Con ello, la defensa del Rigalli Alginet podía permanecer más cerrada para tapar los espacios más débiles de la zona.

La vuelta de los vestuarios podía significar el punto de inflexión para la remontada visitante. Sin embargo, este fue el mejor cuarto para los azules, que pulverizaron las posibilidades del Maristas para dar un golpe en la mesa. Los visitantes no estuvieron nada finos en el tiro. Lograron acudir a la línea personal para reducir ventaja, pero convirtiendo 15 puntos respecto a los 29 del Alginet desde la línea. Esto combinado con el 3/26 desde el 6,75, permitió a los azules seguir alejándose poco a poco en el marcador.

Lo cierto es que los de la Ribera Alta lograron un partido completo, participativo y estable. Todos sus jugadores consiguieron anotar, sin que ninguno superase los 15 tantos individuales. Desde pequeños se enseña que el balón corre más que el jugador. Obviamente, reduciéndolo a lo simple, este fue el método que permitió a los de la Ribera Alta llevarse su decimoquinta victoria consecutiva en su primer encuentro del mes.

Joan Bosch fue el MVP del partido con ocho puntos, once rebotes y 4/4 en tiros libres. Miguel Martínez acabó con quince puntos y seos rebotes. Juan Martín consiguió otros quince puntos y cuatro rebotes. Alejandro Zurbriggen sumó catorce puntos y cuatro rebotes. Djihad Mallik anotó siete puntos, cinco robos y cinco asistencias.