Compromís atribuye la rotura de la mota que inundó Riola a la inacción municipal

Una respuesta de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) a una serie de preguntas elevadas por la portavoz de Compromís en el Ayuntamiento de Riola, Obdulia Capellino, en la que el organismo de cuenca manifiesta que las motas de protección frente avenidas, así como los terrenos sobre los que se sitúan, «no son de titularidad estatal, por lo que no es competencia de este organismo el mantenimiento y conservación ordinaria de las mismas», ha abierto la caja de los truenos a cuenta de la rotura de este dique el día de la dana y la inundación del casco urbano.

Obdulia Capellino concluye que si la competencia no es de la CHJ, la responsabilidad del mantenimiento es de otras administraciones, entre ellas la municipal, para acto seguido cargar contra el gobierno local (EU) y en particular contra la alcaldesa, Judith Capellino, a la que reclama explicaciones y la asunción de «responsabilidades políticas».

«Las graves inundaciones que sufrió Riola durante la dana de 2024 se podían haber evitado si el ayuntamiento hubiera actuado con previsión y responsabilidad sobre la mota del río, cuando incluso había comunicaciones de alerta de que se encontraba en un estado deficiente», ha señalado la portavoz de Compromís, que asegura que algunos agricultores habían alertado de que la presencia de madrigueras había debilitado la resistencia de la mota.

«La propia CHJ ha actuado con carácter de emergencia para reparar los daños ocasionados por la dana en la mota, reforzarla ante los agujeros y madrigueras y reparar el muro de la acequia de l’Angla, pero estas obras extraordinarias no sustituyen la obligación del ayuntamiento de mantener la infraestructura en buen estado», incide la edil valencianista, que acusa de «incompetencia» a la alcaldesa por esta inacción que, señala, contribuyó «de manera decisiva a las graves inundaciones» sufridas en la dana. Obdulia Capellino también reclama la inmediata activación de un plan integral de revisión, mantenimiento y refuerzo de todas las infraestructuras de protección contra avenidas «para que nunca una falta de actuación vuelva a poner en riesgo a las personas y los bienes de nuestro vecindario».

Capellino ha recordado que "ante la insistencia de Compromís per Riola de la urgencia de reforzar la mota tras la inundación y ante el cambio climático, pese a conocerse sus deficiencias y el riesgo evidente que suponía para el vecindario ante episodios de lluvias intensas, en diversos plenos municipales la alcaldesa ha llegado a afirmar que 'no asumía competencias que no son de este ayuntamiento'".

«No todo vale en política»

La alcaldesa de Riola, Judith Capellino, por su parte, niega la mayor. Defiende que la competencia sobre las motas es de la CHJ, que fue quien las construyó, subraya que no figuran en el catastro a nombre del ayuntamiento y que éste nunca recepcionó las obras. Paralelamente, señala que se trata de una pelea que tienen todos los municipios que atraviesa el Xúquer, independientemente del color político, y considera «vergonzoso» que Compromís intente responsabilizar al gobierno de Riola. «Vamos todos de la mano, no puede ser una competencia municipal. Ningún pueblo, ni siquiera Algemesí que es el más grande, puede asumir ese gasto, es inviable», señala Capellino, mientras subraya que los alcaldes esgrimen un documento de los años setenta que atribuye las motas a la CHJ «y no hay nada que diga que sea de los ayuntamientos», incide.

«No todo vale en política, no voy a asumir una responsabilidad política de algo que no me corresponde. Sí hemos sido responsables es de que no hubiera víctimas en Riola, al ir casa por casa avisando a la gente, porque aunque no sabíamos lo que iba a pasar, la cosa pintaba mal, pero evidemente que se rompa una mota no era previsión de ningún alcalde. También somos responsables de la gestión posterior y de que en dos semanas no quedara ni rastro de la dana, por lo que nos han felicitado Administraciones gobernadas por el PSOE y el PP», señala Judith Capellino, quien señala que resulta una incoherenica que para realizar cualquier actuación en a mota o en el río se tenga que pedir autorización a la CHJ y pagar unas tasas. "Si la mota fuera del ayuntamiento no haría falta ni pedir pedir permiso, incluso para limpiar, ni pagar las tasas", incide.