El Consell cuestiona el solar que Alzira ofrece para el nuevo Carmen Picó por ser inundable

La Conselleria de Territorio ha cuestionado la parcela ofrecida por el Ayuntamiento de Alzira en Tulell para la construcción del nuevo Colegio de Educación Especial Carmen Picó por tratarse de un terreno inundable y el consistorio trabaja ya en buscar alternativas, sin descartar ese emplazamiento si la adopción de algunas medidas correctoras permite reducir riesgos. Es una de las conclusiones de una reunión mantenida días atrás por una delegación municipal encabezada por los concejales de Urbanismo y Educación, Andrés Gomis y Virtuts Piera, con la dirección general de Infraestructuras Educativas para abordar los diferentes proyectos pendientes en la ciudad.

El traslado del Carmen Picó fue uno de los proyectos contemplados en el Pla Edificant que hace dos años se dejaron aparcados en el plan de ajustes de la conselleria, aunque la asociación de familias y el propio ayuntamiento presionaron para que se recuperara dado que el edificio actual precisa de una reforma integral. Representantes constataron en enero de 2025 durante una visita al centro las múltiples carencias y anunciaron que Educación rescataría el proyecto, si bien en el último año no se han producido grandes avances.

La Generalitat ha planteado objeciones al solar que ofreció el ayuntamiento junto a la escuela infantil Tulell y el colegio de Primaria Tirant lo Blanch por los problemas de inundabilidad del sector y las particularidades del alumnado de un centro de educación especial, si bien tanto Gomis como Piera apuntan que la buena noticia es que la conselleria mantiene en su planificación la construcción del nuevo edificio. «Según nos comentaron en la dirección general, en el caso de los colegios de educación especial quieren asumir ellos el proceso», comenta Piera, mientras Gomis señalaba: «Estamos satisfechos porque mantienen la voluntad de hacerlo, no han dicho que no».

En esta coyuntura, el ayuntamiento ha empezado a estudiar posibles alternativas en otras ubicaciones, si bien el concejal de Urbanismo señala que no se descarta la parcela propuesta en Tulell. «Al ser un centro de educación especial tiene ciertas particularidades que hay que tener en cuenta y hay que contemplar las medidas de seguridad lo más exigentes posibles para tener las máximas garantías para los usuarios, personas adultas y en algunos casos con movilidad reducida que aconsejan diseñar el edificio en una planta», apunta Gomis, mientras destaca que, en cualquier caso, la decisión que se pueda tomar se adoptará de común acuerdo con el centro.

Actuaciones en el instituto

En este sentido, señala que, por un lado, se había valorado como muy positivo incorporar el Carmen Picó al campus educativo de Tulell al considerar positiva la interrelación con los diferentes centros y también su proximidad a la ciudad, frente a la actual ubicación, en un polígono, si bien las objeciones sobre inundabilidad obligan a estudiar alternativas.

La ubicación es una cuestión que se debe resolver como paso previo a la redacción del proyecto, por lo que el equipo de gobierno señala que «vamos a darle la máxima prioridad». De momento no hay un calendario definido que permita vislumbrar el inicio de las obras.

Los representantes del ayuntamiento también emplazaron a la conselleria a concretar el programa de necesidades del IES José María Parra tras la solicitud para que se contemplen nuevos módulos de la rama sanitaria y, con esta información, poder realizar el proyecto de reforma integral. Andrés Gomis recordó que se pidió hace más de un año esta información y el ayuntamiento aún no ha tenido respuesta. «Hay dinero para avanzar en el proyecto, pero está parado porque nos falta esa información que tiene que facilitar la conselleria», ha indicado.