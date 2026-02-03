Detienen en Sueca a un hombre tras intentar acceder al domicilio de su expareja
La víctima alertó a los agentes por un presunto caso de acoso
Tras un amplio despliegue policial, la Policía Local detuvo al hombre
Alzira
Los agentes de la Policía Local de Sueca han intervenido recientemente en un servicio relacionado con el presunto acoso a una mujer por parte de su expareja. El varón intentó acceder al domicilio en el que se encontraba la mujer.
La Policía Local se desplazó inmediatamente a la vivienda al recibir el aviso. Sin embargo, el hombre ya había abandonado la zona, pero los agentes le localizaron momentos después gracias al despliegue policial, por lo que fue detenido en el acto.
El detenido fue entregado posteriormente a la Guardia Civil, que asumirá la investigación y las diligencias correspondientes.
Los agentes han recalcado que seguirán trabajando por la seguridad y la protección de las víctimas.
Suscríbete para seguir leyendo
- Sueca despide a Álex: Rabia e indignación en el adiós más doloroso
- El cuartel de la Guardia Civil de Cullera cerrará de noche cuatro meses al año
- Detienen a la dueña de una guardería en Algemesí por presunto maltrato a niños
- Gritos y mucha tensión al pasar el vehículo con el detenido por delante de la casa del niño asesinado en Sueca
- Herido grave por un disparo accidental en la marjal de Sueca
- A las tres Álex estaba jugando un partido y a las horas nos enteramos de la tragedia
- Asesino Justicia para Àlex' o 'Fill de ...': Los mensajes que han aparecido pintados en la casa en la que se produjo el crimen de Sueca
- Àlex, siempre has sido un buen amigo y te has portado bien con todos