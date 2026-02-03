Detienen en Sueca a un hombre tras intentar acceder al domicilio de su expareja

Los agentes de la Policía Local de Sueca han intervenido recientemente en un servicio relacionado con el presunto acoso a una mujer por parte de su expareja. El varón intentó acceder al domicilio en el que se encontraba la mujer.

La Policía Local se desplazó inmediatamente a la vivienda al recibir el aviso. Sin embargo, el hombre ya había abandonado la zona, pero los agentes le localizaron momentos después gracias al despliegue policial, por lo que fue detenido en el acto.

El detenido fue entregado posteriormente a la Guardia Civil, que asumirá la investigación y las diligencias correspondientes.

Los agentes han recalcado que seguirán trabajando por la seguridad y la protección de las víctimas.