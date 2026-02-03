La Fundación Nacho Barberà entrega 15.500 € para la investigación contra la muerte súbita

Con motivo del octavo aniversario del fallecimiento de Nacho Barberà, la asociación que lleva su nombre ha entregado al Instituto de Investigación Sanitaria La Fe un cheque por 15.500 euros correspondientes a la recaudación del año 2025. Por primera vez en los últimos años esta ha ascendido y lo ha hecho en más del 50%, 5.375 €, respecto a los 10.125 aportados en 2024. “Esto ha sido posible porque se han logrado más colaboradores, se ha vendido más lotería y también se recaudó más en el torneo al acudir más equipos”.

“Esperamos seguir contando con la aportación de 2.000 € de Clearpet por la recogida de tapones de plástico en los corazones solidarios”, añadió Barberà.

El presidente del Memorial, Fernando Barberà, celebra que sigan incorporándose colaboradores a la causa “como Susana Castillo, enfermera en un centro de salud y autora del libro ‘Som superherois’, publicado el año pasado, de cuya recaudación la asociación recibe un porcentaje que se dedica a la investigación”. Castillo colaborará yendo a colegios y clubs a enseñar a hacer RCP (reanimación cardiopulmonar). “Es muy importante que todos nos concienciemos en la prevención o en la actuación posterior cuando se produce una afección cardíaca”, incidió Barberà quien considera que “otras federaciones, además de la de Fútbol y fútbol sala que ya lo hacen, deberían incluir los electros en las revisiones médicas”.

La doctora Esther Zorio, responsable del grupo de Cardiopatías Familiares y Muerte Súbita (Cafamusme) del IIS La Fe, ha destacado la importancia del apoyo continuado del Memorial Nacho Barberà. “La confianza que la asociación ha depositado en nuestro grupo ha sido esencial para impulsar nuestras líneas de investigación en cardiopatías familiares y muerte súbita. Gracias a su respaldo hemos podido avanzar en diagnósticos más precoces y fiables, mejorar el seguimiento personalizado de los pacientes y ofrecer tratamientos más innovadores mediante ensayos clínicos. Además, sus aportaciones han sido un verdadero balón de oxígeno para sostener la contratación de personal investigador, un aspecto que muchas veces no cubren las ayudas públicas y que resulta clave para mantener activo nuestro trabajo científico”.

El grupo Cafamusme centra su labor en comprender mejor las enfermedades cardiacas hereditarias que pueden provocar arritmias graves o muerte súbita, y en trasladar ese conocimiento a mejoras directas en la atención clínica. Actualmente el grupo trabaja en profundizar en patologías como la miocardiopatía arritmogénica, la taquicardia ventricular catecolaminérgica o el síndrome de Andersen-Tawil, estudiando sus bases genéticas y fisiológicas para afinar el diagnóstico y poder identificar a personas en riesgo incluso antes de presentar síntomas.

Asimismo, su actividad se orienta a mejorar los tratamientos disponibles mediante la participación en ensayos clínicos que evalúan terapias más avanzadas para diferentes miocardiopatías y otras enfermedades que afectan al músculo cardíaco. La doctora Zorio ha señala que la fortaleza del grupo reside también en la colaboración constante con equipos nacionales e internacionales, lo que facilita que los avances obtenidos en el laboratorio puedan llegar con mayor rapidez a la práctica asistencial.

Vuelve la categoría cadete al Memorial

Este año el torneo tendrá lugar entre el 12 y 14 de junio y recuperará en el día central, el sábado 13, la categoría cadete con equipos de Liga Autonómica como el Valencia, Levante y Torrent a los que se unirán la UD Alzira, el Històrics de València y el Ciutat d’Alzira. Además, el viernes participarán equipos masculinos de fútbol 8, el sábado el benjamín y alevín femenino así como querubines y el domingo se cerrará la competición con más fútbol 8 masculino e Infantil de 2º año. Simultáneamente habrá competiciones de fútbol sala, baloncesto, balonmano y artes marciales.