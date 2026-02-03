Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

La Generalitat incluye catorce pueblos de la Ribera en el plan de capturas de jabalíes para evitar el avance de la peste porcina africana

Se trata de la segunda fase del plan de choque con el que el gobierno autonómico busca también atajar la sobrepoblación de esta especie

Un jabalí atropellado en la carretera que une Xàtiva con Manuel, en una imagen de archivo.

Un jabalí atropellado en la carretera que une Xàtiva con Manuel, en una imagen de archivo. / Perales Iborra

Óscar García

Alzira

La Generalitat ha ofrecido más detalles sobre el plan de choque desplegado para combatir la peste porcina africana y la sobrepoblación de jabalíes con la incorporación de 16 rutas de recogida de jabalíes y la activación de una segunda fase con jaulas en 14 zonas prioritarias dentro del plan de control de la especie. En esta segunda fase, se instalarán jaulas en una quincena de municipios de l aRibera.

El conseller de Medio Ambiente, Infraestructuras, Territorio y de la Recuperación, Vicente Martínez Mus, ha explicado que estas medidas cuentan con una financiación cercana a los seis millones de euros y buscan, en esencia, "reducir los riesgos sanitarios, económicos y ambientales asociados a esta especie, especialmente ante la amenaza de expansión de la peste porcina africana".

El plan de choque incorpora ahora, además, una segunda fase de control mediante sistemas homologados de captura tipo caja o jaula, destinada a aquellos espacios en los que la caza no resulta una solución suficiente. Tal como ha explicado Martínez Mus, “se trata de actuar de forma selectiva y basada en criterios técnicos, allí donde es necesario reforzar el control poblacional”.

Para ello, se establece un sistema previo de fototrampeo durante dos semanas, que permite evaluar la presencia y número de ejemplares. En función de los resultados y con la autorización de los propietarios de las parcelas, se procede a la instalación de las jaulas, cuya gestión se encarga a la empresa pública VAERSA. La Generalitat ha definido 14 zonas de actuación prioritaria.

Los municipios de Sollana, Almussafes y Benifaió formarán parte de la zona número cuatro, integrada por localidades de l'Horta. En la quinta, la de la Ribera, se incluyen las poblaciones de Alzira, Benicull, Corbera, Cullera, Fortaleny, Llaurí, Polinyà, Riola y Sueca. Por su parte, l'Énova, Manuel y Senyera figuran en la zona número ocho, la de Xàtiva.

