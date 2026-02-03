La jueza avala que el Ayuntamiento de Alberic y los vecinos finalicen Montejúcar 50 años después

El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 9 de Valencia ha validado el acuerdo entre la asociación de vecinos de Montejúcar y el Ayuntamiento de Alberic que permitirá finalizar las obras de urbanización de esta área residencial inacabada desde hace medio siglo.

Durante años, la entidad vecinal ha buscado una fórmula que permitiera finalizar las obras inacabadas para poder dotar de unos servicios mínimos a esta área residencial, que cuenta con cerca de 200 viviendas. Tras ser conocedores del interés del consistorio por poner fin a este conflicto, que se arrastra durante décadas, los vecinos entablaron una serie de reuniones con el ayuntamiento para llegar a un acuerdo. Por su parte, el alcalde de Alberic, Toño Carratalá, ha señalado en varias ocasiones -y como ha recogido Levante-EMV- que el actual gobierno municipal «siempre ha defendido dar una solución a este problema histórico de la urbanización».

El auto de homologación marca el último paso de este largo proceso, que arrancó hace casi 50 años con la construcción de las primeras viviendas y que finalmente ha permitido alcanzar un consenso entre ambas partes sobre las obras pendientes y la distribución de sus cargas. A principios de julio, y como paso previo, los vecinos llevaron a cabo una asamblea extraordinaria, en la que se aprobó por unanimidad la propuesta de acuerdo, mientras que el consistorio, por su parte, ratificó el pacto en un pleno municipal. Se trata de un aspecto fundamental para que el ayuntamiento recepcione finalmente la urbanización y asuma el mantenimiento en el futuro.

Obras pendientes

En este acuerdo, como ya informó este diario, ambas partes aceptan compensar a los vecinos por la parte invertida en el pasado en obras de urbanización y existe consenso sobre el contenido del Plan de Reforma Interior (PRI), documento que plasma todas las actuaciones que se deben realizar y a quién corresponden costear estas obras, ya que años atrás se acometieron algunos trabajos como la reparación de viales. Por otra parte, el pacto contempla que el ayuntamiento no repercutirá a los propietarios los costes relativos a los instrumentos de planeamiento urbanístico y documentos ambientales.

Entre las obras pendientes, se encuentra, como explican desde la asociación, la reparación de las calles que se han deteriorado por su constante uso, así como el alumbrado y las canalizaciones de agua. El consistorio y los vecinos abogan por ejecutar con la mayor celeridad posible estos trabajos, por lo que buscan vías de financiación para hacer frente a los costes.

Los vecinos de esta área residencial, que cuenta con 200 parcelas edificadas de un total de 270, se muestran satisfechos tras esta resolución. «Estamos contentos con este paso, que nos permitirá mejorar la urbanización, que actualmente está hecha un desastre», reconoce el presidente de la asociación de vecinos de Montejúcar, Paco Bru, que, a su vez, agradece la predisposición del ayuntamiento para llevar a cabo este trámite «tan necesario». Aunque la urbanización se encuentra separada por la autovía A-7 del resto del municipio, muchos vecinos de la localidad residen en Montejúcar.

Todavía no se dispone de cifras concretas de estas obras, ya que se encuentran pendientes de la redacción del proyecto, pero la asociación vecinal estima que el presupuesto puede ascender a varios millones de euros. El propio Bru explica que durante estos años los propios residentes se han hecho cargo de manera voluntaria de las reparaciones y el mantenimiento de las calles de la urbanización. «Todo lo que se ha avanzado durante estos años en la urbanización ha salido de nuestros bolsillos. Calculamos que habremos invertido cerca de un millón de euros en la pavimentación de calles o la construcción de aceras», señala el presidente. Ante esta situación, Bru defiende la necesidad de que «el consistorio también aporte la cantidad que le corresponde». «Nosotros pagamos nuestra parte, pero ellos tienen que asumir la suya», insiste.

Los vecinos llevan reclamando desde hace años que el ayuntamiento recepcione la urbanización e incluso llegaron a planterar un recurso contencioso. Finalmente ambas partes han llegado a un acuerdo para poner fin a esta situación.