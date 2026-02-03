Leire Martínez regresará a Cullera dos años después de su último concierto con La Oreja de Van Gogh

El Zevra Festival ha anunciado una de las incorporaciones más simbólicas de su quinto aniversario: Leire Martínez formará parte del cartel de la edición que se celebrará en Cullera del 24 al 27 de julio de 2026. La presencia de la artista vasca supone su regreso al mismo escenario que pisó en julio de 2024 junto a La Oreja de Van Gogh, en uno de los conciertos más multitudinarios y recordados de la historia del evento.

Leire Martinez, en su anterior paso por el Zevra. / Levante-EMV

Aquella actuación, celebrada ante miles de personas en una calurosa tarde estival, quedó grabada en la memoria de los asistentes como una auténtica fiesta del pop nacional. Nadie podía imaginar entonces que apenas tres meses después se produciría uno de los episodios más comentados de la música española reciente: la salida de Leire Martínez del grupo tras 17 años como vocalista.

En octubre de 2024, La Oreja de Van Gogh comunicó la marcha de la cantante, presentada oficialmente como una “decisión consensuada”. Sin embargo, la noticia desató una ola de especulaciones entre seguidores y medios especializados. Desde el primer momento se habló de la posible vuelta de Amaia Montero, voz original de la banda hasta 2006. Los rumores se confirmaron un año después, en octubre de 2025, cuando el grupo anunció oficialmente el regreso de Montero a la formación.

Nueva etapa en solitario

Lejos de quedarse al margen, Leire Martínez ha ido construyendo con paso firme su carrera en solitario. En marzo de 2025 debutó con el sencillo ‘Mi nombre’, un tema que muchos interpretaron como una carta de presentación personal y artística, con lecturas biográficas y posibles referencias veladas a su etapa anterior. Posteriormente publicó ‘Tres deseos’ y ‘Tonto por ti’, esta última su primera gran colaboración como solista junto a Abraham Mateo.

La cantante también ha trabajado con otros nombres de la escena actual como El Destello y Saiko, ampliando su registro y acercándose a nuevos públicos. El próximo 20 de febrero verá la luz su primer álbum de estudio, ‘Historias de aquella niña’, un trabajo muy esperado con el que consolidará esta nueva fase creativa.

Un reencuentro cargado de simbolismo

La actuación en Cullera tendrá, por tanto, un fuerte componente emocional. La artista se reencontrará con el público que la aclamó en 2024, cuando aún formaba parte de La Oreja de Van Gogh.

Su regreso al festival no solo representa una nueva visita a la costa valenciana, sino también la confirmación de su identidad artística al margen de la banda con la que alcanzó gran popularidad.

Leire Martínez forma parte del segundo gran avance del cartel del Zevra Festival 2026, que también suma a figuras internacionales como Ozuna, Kapo y Ovy On The Drums, junto a nombres destacados del panorama español como La Pantera, Efecto Pasillo, Samuraï, Camin, Mar Lucas y Ginestà.

Estos artistas se unen a estrellas ya anunciadas previamente como Anuel AA, Nicky Jam, JC Reyes, Saiko, Juan Magán y Omar Montes, entre otros.

El festival, que celebra su quinto aniversario, espera congregar a más de 150.000 asistentes a lo largo de tres jornadas de música en la Playa de Cullera. Las entradas ya se encuentran a la venta a través de la web oficial del evento