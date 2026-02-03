El mercado laboral de la Ribera resiste la cuesta de enero con un aumento del paro menor que en 2025

La cuesta de enero se suaviza en la Ribera. El primer mes del año se ha saldado con un aumento del desempleo en la comarca, aunque el incremento registrado, del 3,03%, es menor que hace doce meses. La contratación estacional que rige el periodo navideño deja, así, su huella en el mercado laboral, que encadena dos meses de repunte.

Los datos publicados por el servicio valenciano de empleo, Labora, cifran en 15.151 las personas que, al cierre de enero, buscaban activamente un puesto de trabajo en la Ribera. Esto supone 445 más que en el mes de diciembre, lo que se traduce en un aumento del 3,03%. Se mantiene, por tanto, la tendencia en esta época del año. También es cierto, no obstante, se ha suavizado el repunte con respecto a otros años. Sin ir más lejos, el mes de enero de 2025 se saldó con 482 parados más y el de 2024, con 510.

De hecho, el mercado laboral de la comarca mantiene una tendencia que, por el momento, no se rompe: la comparativa entre años, sigue a la baja, lo que evidencia una progresiva reducción del desempleo, independientemente de los picos estacionales. Entre enero de 2026 y el mismo mes de 2025, el paro ha descendido un 7,89%. En concreto, hay casi mil trescientos menos personas sin trabajo que hace un año.

Construcción y agricultura

El sector de la construcción es, de entre las diferentes secciones económicas, el que se escapa de la tendencia general, puesto que el desempleo se ha reducido un 5,4% entre diciembre y enero. El mayor de los incrementos, a nivel porcentual, se ha dado en la agricultura: un 5,8%. Sin embargo, en términos absolutos, el sector servicios concentra buena parte del aumento de la desocupación, con 346 personas. De ambos datos se desprende que el fin de la campaña navideña y también de la temporada del caqui motivan esta variación.

Otro hecho a tener en cuenta es, precisamente, las modificaciones que se producen en cada municipio. Son los epicentros productores de caqui los que concentran los mayores aumentos: l'Alcúdia (8,3%), Carlet (6,7%) y Alginet (6,6%).

Inflación

Sobre estos datos, el secretario general de UGT en la comarca, Eduard Gómez, ha destacado que se enmarcan en el "comportamiento habitual del mercado de trabajo durante este mes, siempre el peor del año, caracterizado por el fin del periodo navideño". De hecho, Gómez ha subrayado que, en términos generales, existe una "tendencia de mejoría del empleo, tanto cuantitativa como cualitativamente es indudable con un descenso interanual". Al respecto, ha añadido que las cifras "siguen confirmando cómo los cambios introducidos en la reforma laboral siguen consolidando una mejora evidente en la cantidad y calidad del empleo, modificando el modelo contratación en favor del trabajo indefinido".

Con todo, Gómez reflexiona sobre cómo esta situación no siempre tiene su reflejo en la sociedad: "La inflación de algunos alimentos básicos y, especialmente, el aumento vertiginoso del precio de la vivienda, ha generado que un porcentaje importante de las personas trabajadoras no se vean beneficiadas de los buenos datos macroeconómicos, especialmente aquellas ubicadas en tramos salariales bajos y medios". Por ello, el líder sindical se muestra satisfecho por el acuerdo alcanzado para incrementar el Salario Mínimo Interprofesional.