Montserrat destina 5,5 millones para aumentar la capacidad de su barranco tras la dana

El barranco de l'Agroix atraviesa el municipio de Montserrat, por lo que su desbordamiento el pasado 29 de octubre de 2024 comportó graves consecuencias entre los vecinos y viviendas más cercanas a este punto. El agua y el lodo también afectaron algunos de los caminos más utilizados en la localidad, entre los que destaca, entre otros, el acceso a algunas urbanizaciones como Les Valletes.

Con el fin de evitar episodios similares, el ayuntamiento trabaja en una serie de actuaciones para aumentar su capacidad ante futuras crecidas. El consistorio busca reparar los servicios urbanos afectados y adecuar el cruce del barranco con la carretera CV-405. Para ello, Montserrat ha enviado al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco) la memoria de este proyecto, que asciende a 5,57 millones de euros y que busca poner fin a los problemas de inundabilidad que sufre esta zona del casco urbano cada vez que se producen episodios de fuertes lluvias.

La actuación, según explican desde el ayuntamiento, busca facilitar que el agua pase de un lado al otro del barranco con el fin de que, cuando llegue a ese punto, no se desborde. Además, las obras también pretenden solucionar la problemática de los colectores pluviales y residuales desde la avenida de Europa hasta la calle Arts Gràfiques.

Aunque esta obra todavía no se ha llevado a cabo, las distintas administraciones ya han realizado una serie de actuaciones en este punto conflictivo de la localidad. La riada del 29 de octubre comportó que se tuviera que reconstruir la mota del barranco con una escollera, que, a su vez, también refuerza el acceso al polideportivo municipal. Por otra parte, la dana comportó la rotura de la conducción existente en el barranco pdebido al arrastre de tierras.

Noticias relacionadas

Además, la Generalitat Valenciana también restauró completamente hace unos meses el camino con un nuevo muro de hormigón armado, que protege la conducción de agua potable a Montserrat, y además llevó a cabo otra escollera adicional para prevenir nuevos daños futuros.