La plataforma vecinal de Turís apremia al ayuntamiento a proteger el suelo rural frente a macroplantas fotovoltaicas

La Plataforma per la Defensa del Territori el Castellet de Turís ha reclamado al ayuntamiento que tome medidas para proteger el entorno rural y agrario frente a los proyectos de macroplantas fotovoltaicas. En el amplio término municipal se han llegado a planificar hasta seis centrales, aunque dos de ellas han sido ya descartadas.

La concepción de estos proyectos ha generado un importante rechazo en parte de la sociedad, especialmente en el sector agrícola. Es este, precisamente, uno de los factores que destaca el colectivo, que reivindica la "identidad agraria viva" de Turís; un municipio en el que tanto la cooperativa agrícola como la bodega vitivinícola desempeñan un papel importante como dinamizadores del empleo.

Por ello, insta al gobierno municipal a proteger unas "tierras de muy alta capacidad agrológica" que tienen, además, un gran valor en el "tejido económico y social" de Turís. "El término municipal continúa sin una planificación urbanística que proteja de forma efectiva el suelo agrario, las urbanizaciones y las viviendas diseminadas, lo que deja amplias zonas del municipio expuestas a proyectos de gran escala con importantes impactos territoriales, sociales y ambientales", expresa la plataforma al respecto.

Como ya ha informado Levante-EMV en el pasado, en Turís se han llegado a diseñar hasta seis proyectos energéticos, aunque dos de ellos fueron rechazados por el Gobierno el pasado año tras el desistimiento del promotor, que no subsanó algunas de las modificaciones que los técnicos planteaban en relación con la inundabilidad del territorio. La Dirección General de Urbanismo, Paisaje y Evaluación Ambiental de la Generalitat Valenciana alertó en un informe de las afecciones que existían sobre el corredor fluvial de la rambla del Poyo, poco después de la trágica dana.

La asociación asegura que, en su última reunión con el gobierno municipal, ya planteó la posibilidad de modificar las Normas Subsidiarias para incluir: la protección del suelo por su valor agrario real, la delimitación de zonas adecuadas para proyectos energéticos alejadas de la agricultura productiva, las urbanizaciones y las viviendas diseminadas, así como una mayor transparencia y participación ciudadana en la toma de decisiones. Sin embargo, también teme que el ejecutivo adopte un planeamiento urbanístico "que podría acabar facilitando la implantación de este tipo de proyectos".

Como otros movimientos que han surgido en diferentes municipios de la comarca a raíz de la proliferación de este tipo de proyectos, la plataforma defiende que la transición energética se debe abordar desde la planificación y el consenso social, y no "a costa de la agricultura, el medio ambiente y la calidad de vida de la población". "La defensa del territorio debe situarse por encima de intereses particulares o partidistas", concluye.