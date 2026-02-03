El PP de Cullera pide que el cuartel de la Guardia Civil se mantenga abierto todas las noches

El Partido Popular de Cullera ha lamentado que la nueva instrucción de servicio de la Comandancia de Valencia prevea cerrar por las noches el cuartel de la Guardia Civil durante cuatro meses, de noviembre a febrero, tal y como ha advertido la Asociación Unificada de la Guardias Civiles de Valencia. “Compartimos la preocupación con la Asociación porque, como denuncian, repercutirá negativamente en la seguridad de la comarca”, ha destacado el portavoz del PP, Alan Martínez.

“Aunque haya menos gente en estos meses, seguimos siendo muchos ciudadanos y ciudadanas, que tenemos en derecho a seguir teniendo la misma protección que hasta ahora”, ha esgrimido Martínez, al tiempo que ha criticado “este desmantelamiento progresivo de un servicio tan fundamental como la seguridad”.

Por todo ello, Martínez ha avanzado que el PP “ya trabaja en una iniciativa para que el Ayuntamiento de Cullera inste al Gobierno a rectificar esta ordenanza y que no se cierre ni una sola noche nuestro cuartel”. “Esperemos que el alcalde, Jordi Mayor, apoye esta petición y anteponga el interés general por encima de cualquier otro”, ha concluido Martínez.