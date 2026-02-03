Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Premio LUX SaguntPadrón ValènciaÁlvaro AlbeloaPadrón GandiaGuardia Civil CulleraEncuesta CompromísPavimento IVAM
instagramlinkedin

Reubican en otros centros a los niños de la guardería de Algemesí investigada por maltrato

La directora territorial destaca la coordinación con el ayuntamiento y el resto de centros de educación infantil

La guardería permanecía ayer cerrada.

La guardería permanecía ayer cerrada. / Manuel Bruque/Efe

Efe

València

Los alumnos de una guardería de Algemesí cuya propietaria fue detenida el pasado viernes por los presuntos delitos de maltrato y vejación de los menores a su cargo tienen garantizada su reubicación en otros centros, según ha informado la Conselleria de Educación.

Así lo ha señalado la directora territorial de Educación, Inma Murgui, quien ha destacado la "colaboración, coordinación y comunicación fluida" que ha habido entre el Ayuntamiento de Algemesí, los centros de educación infantil y la dirección general de Centros e Inspección Educativa.

"Podemos afirmar además que tenemos garantizada el cien por cien la reubicación de cada uno de los alumnos afectados", ha añadido en declaraciones a los medios de comunicación.

La dueña de la guardería, en libertad provisional

La dueña de la guardería, de 55 años de edad, fue detenida el viernes como supuesta autora de un delito de maltrato habitual y otro continuado de vejaciones a los menores del centro, y ha quedado en libertad provisional con medidas cautelares tras prestar declaración ante el juzgado de Instrucción número 1 de Alzira, en funciones de guardia.

Tiene además prohibido aproximarse y comunicarse por cualquier medio con los menores de la guardería, así como desempeñar cualquier actividad laboral, retribuida o no, que esté relacionada con menores, mientras dure la tramitación de la causa.

La detención de la mujer fue realizada por el grupo UFAM de la Comisaría Local de Policía Nacional Alzira-Algemesí, como presunta autora de los delitos de malos tratos habituales y trato degradante, ya que al parecer zarandeaba, vejaba, golpeaba y encerraba en habitaciones contiguas sin vigilancia a los menores a su cargo, de entre 9 meses y 3 años.

Una de las trabajadoras grabó varias escenas

El diario Levante-EMV ha informado de que la voz de alarma la dio una de las trabajadores de la guardería que grabó alguna de las escenas, entre ellas una en las que se ve a la mujer sujetando a una niña de poco más de un año para obligarla a comer un trozo de manzana, y otra en la que coge la mano de un niño que había sido agredido para pegar a su agresor, otro menor.

El Ayuntamiento de Algemesí ha informado de que la escuela infantil es de titularidad privada y de que no puede ofrecer ninguna información sobre los hechos al tratarse de un caso judicializado donde debe prevalecer, de forma especial, la protección de los menores.

Noticias relacionadas y más

Señala asimismo que el Consistorio y la Conselleria de Educación han estado colaborando desde el primer momento para ofrecer alternativas "rápidas y urgentes" que puedan garantizar la escolarización de los menores en otros centros del municipio, priorizando su bienestar y la tranquilidad de sus familias.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Sueca despide a Álex: Rabia e indignación en el adiós más doloroso
  2. El cuartel de la Guardia Civil de Cullera cerrará de noche cuatro meses al año
  3. Detienen a la dueña de una guardería en Algemesí por presunto maltrato a niños
  4. Gritos y mucha tensión al pasar el vehículo con el detenido por delante de la casa del niño asesinado en Sueca
  5. Herido grave por un disparo accidental en la marjal de Sueca
  6. A las tres Álex estaba jugando un partido y a las horas nos enteramos de la tragedia
  7. Asesino Justicia para Àlex' o 'Fill de ...': Los mensajes que han aparecido pintados en la casa en la que se produjo el crimen de Sueca
  8. Àlex, siempre has sido un buen amigo y te has portado bien con todos

El PP de Cullera pide que el cuartel de la Guardia Civil se mantenga abierto todas las noches

El PP de Cullera pide que el cuartel de la Guardia Civil se mantenga abierto todas las noches

Montserrat destina 5,5 milions per a augmentar la capacitat del seu barranc després de la dana

Montserrat destina 5,5 milions per a augmentar la capacitat del seu barranc després de la dana

La Generalitat incluye catorce pueblos de la Ribera en el plan de capturas de jabalíes para evitar el avance de la peste porcina africana

La Generalitat incluye catorce pueblos de la Ribera en el plan de capturas de jabalíes para evitar el avance de la peste porcina africana

Reubican en otros centros a los niños de la guardería de Algemesí investigada por maltrato

Reubican en otros centros a los niños de la guardería de Algemesí investigada por maltrato

Leire Martínez regresa al Zevra Festival de Cullera en 2026, tras su salida de La Oreja de Van Gogh

Leire Martínez regresa al Zevra Festival de Cullera en 2026, tras su salida de La Oreja de Van Gogh

El CB Alginet ya acumula cinco meses sin conocer la derrota

Detienen en Sueca a un hombre tras intentar acceder al domicilio de su expareja

Detienen en Sueca a un hombre tras intentar acceder al domicilio de su expareja

La visita que Fernando Esteso realizó a Alzira para ver una obra de teatro fallera

La visita que Fernando Esteso realizó a Alzira para ver una obra de teatro fallera
Tracking Pixel Contents