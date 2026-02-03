Reubican en otros centros a los niños de la guardería de Algemesí investigada por maltrato

Los alumnos de una guardería de Algemesí cuya propietaria fue detenida el pasado viernes por los presuntos delitos de maltrato y vejación de los menores a su cargo tienen garantizada su reubicación en otros centros, según ha informado la Conselleria de Educación.

Así lo ha señalado la directora territorial de Educación, Inma Murgui, quien ha destacado la "colaboración, coordinación y comunicación fluida" que ha habido entre el Ayuntamiento de Algemesí, los centros de educación infantil y la dirección general de Centros e Inspección Educativa.

"Podemos afirmar además que tenemos garantizada el cien por cien la reubicación de cada uno de los alumnos afectados", ha añadido en declaraciones a los medios de comunicación.

La dueña de la guardería, en libertad provisional

La dueña de la guardería, de 55 años de edad, fue detenida el viernes como supuesta autora de un delito de maltrato habitual y otro continuado de vejaciones a los menores del centro, y ha quedado en libertad provisional con medidas cautelares tras prestar declaración ante el juzgado de Instrucción número 1 de Alzira, en funciones de guardia.

Tiene además prohibido aproximarse y comunicarse por cualquier medio con los menores de la guardería, así como desempeñar cualquier actividad laboral, retribuida o no, que esté relacionada con menores, mientras dure la tramitación de la causa.

La detención de la mujer fue realizada por el grupo UFAM de la Comisaría Local de Policía Nacional Alzira-Algemesí, como presunta autora de los delitos de malos tratos habituales y trato degradante, ya que al parecer zarandeaba, vejaba, golpeaba y encerraba en habitaciones contiguas sin vigilancia a los menores a su cargo, de entre 9 meses y 3 años.

Una de las trabajadoras grabó varias escenas

El diario Levante-EMV ha informado de que la voz de alarma la dio una de las trabajadores de la guardería que grabó alguna de las escenas, entre ellas una en las que se ve a la mujer sujetando a una niña de poco más de un año para obligarla a comer un trozo de manzana, y otra en la que coge la mano de un niño que había sido agredido para pegar a su agresor, otro menor.

El Ayuntamiento de Algemesí ha informado de que la escuela infantil es de titularidad privada y de que no puede ofrecer ninguna información sobre los hechos al tratarse de un caso judicializado donde debe prevalecer, de forma especial, la protección de los menores.

Señala asimismo que el Consistorio y la Conselleria de Educación han estado colaborando desde el primer momento para ofrecer alternativas "rápidas y urgentes" que puedan garantizar la escolarización de los menores en otros centros del municipio, priorizando su bienestar y la tranquilidad de sus familias.