La visita que Fernando Esteso realizó a Alzira para ver una obra de teatro fallera
La comisión Josep Pau recuerda su paso por la ciudad y reivindica su legado: "Continuará inspirándonos"
El fallecimiento del actor y humorista Fernando Esteso en València la madrugada del domingo ha conmocionado a buena parte del país, que creció con sus comedias. Numerosas muestras de condolencia se han sumado en los últimos días, como la transmitida por la falla de Alzira Josep Pau, que recuerda la visita que realizó a la ciudad.
Fue en el año 2023, cuando Esteso fue recibido por la comisión alzireña. El actor acudió a disfrutar de una interpretación de la obra de teatro con la que la falla ganó el concurso de 2022. Muleta en mano, se dejó fotografiar con miembros de Josep Pau y parte del elenco.
La comisión ha trasladado a la familia y amigos de Esteso su pésame y ha reivindicado su legado: "Fue una figura emblemática del cine y el humor español. Su trayectoria ha dejado una huella imborrable en diversas generaciones y su talento para hacer sonreír será recordado con afecto por la comunidad. Su obra y su legado continuarán inspirándonos".
